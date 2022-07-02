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香港新增2227例確診 連續4天破2千例

中央社／ 台北2日電

香港COVID-19本土疫情未見緩和。官方今天通報新增確診2227例，連續4天單日新增確診逾2000例。

因為芙蓉颱風來襲，香港衛生當局今天取消疫情記者會。官方新聞稿通報，新增確診包括2084例本土感染及143例境外移入病例。

另外，過去24小時新增3名確診病患離世。第5波疫情至今累計9405人染疫死亡。

截至1日，香港共錄得19例、599例、35例及75例（包括懷疑個案）分別帶有Omicron亞型變異株BA.2.12、BA.2.12.1、BA.4及BA.5。

新冠肺炎

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