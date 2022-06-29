大陸隔離天數「14+7」縮至「7+3」 華人回國路漫長

根據中國國務院週二（6月28日）發布的第九版新冠肺炎防控方案，未來密切接觸者、入境人員隔離管控時間，將從「14天集中隔離醫學觀察+7天居家健康監測」，降低為「7天集中隔離醫學觀察+3天居家健康監測」，這對受疫情影響難以回家的海外中國人來說，是個令人振奮的好消息。

特別在澳洲和紐西蘭兩國的中國人，情況更為艱困。自2020年3月起，澳洲和紐西蘭的中國人經歷了長達近2年的「鎖國政策」：澳洲政府除了限制幾乎所有的外國籍人士入境外，還禁止本國籍人士和永久居留權持有者出國，因此受「鎖國政策」影響的群體，除了留學生和外籍工作者外，也包含已經入籍的華人。這項政策直到今年2月才全部廢除，讓許多中國人都已經超過2年沒有回家。

紐西蘭雖然沒有限制本國籍人士出國，而且疫情防控在國際上表現較佳，但經歷了長期的封城，同時也限制包含澳洲在內的外籍人士入境，讓紐西蘭的中國人也經歷了一段漫長而痛苦的時光。紐西蘭自5月起，開放免簽證國家旅客入境，但對於包含中國在內的非免簽國，至今只允許部分類別的簽證持有者入境。

對於中國官方入境政策的更改，在紐西蘭從事金融工作的肖先生向德國之聲表示，「我很多朋友已經表示很興奮了」。

在紐西蘭擔任工程師的朱先生，也發現了當地中國人社群的樂觀氣氛。他向德國之聲記者表示，「我個人覺得，這確實會增加華人回國的意願。」

「7+3」之外的限制仍多

儘管中國政府把隔離時間降到「7+3」，但不少海外中國人仍表示回國會遇上許多現實上的困擾，包含機票價格過高、航班稀少，以及登機前必須同時進行多項檢測等。

在澳洲擔任設計師的馬先生向德國之聲記者指出，目前「澳洲飛中國的航班十分稀少，而且很昂貴」，他個人意願不高，「我可能明年再回去吧」。但若中國的疫情防控措施持續實施一段時間，他將考慮放棄回國意願，「如果明年還回不去，也許我會去英國一趟」，馬先生說。

在澳洲從事留學顧問的張先生告訴德國之聲，具體而言還是要看地方的政策，有沒有額外加碼。再來就是航班的穩定性，「現在的航班只飛固定幾個城市，廣州、上海，北京都很少」張先生說，「而且航班經常取消或更改，費用也是個問題」，他分析。

張先生指出，「真正疫情的防控措施的放寬，可能還是要等到下半年」。

根據中國民航局6月24日的公告，由於6月15日的入境航班上，發現12例陽性，中國東方航空從澳洲雪梨前往昆明的航班被熔斷4週，加上先前累積的2週，相當於整個7月份都停航。

類似的情況也出現在雪梨至廣州的這條主力航線上。由於6月15日的航班檢測出10例陽性乘客，南方航空往來廣州的航班，也遭到了中國民航局停航4週的「熔斷處分」，讓7月份從澳洲前往中國的機票一票難求。

相對於澳洲往來中國的航班經常被熔斷，確診人數較少的紐西蘭，往來中國的航班則較為穩定，比較不擔心熔斷問題，「但是行前測試還是很嚴格，這個還是會阻擋一部分人」， 肖先生說。

根據中國駐澳洲大使館5月19日發布的公告，目前所有從澳洲乘機前往中國的人士，必須在登機前48小時內，在兩家不同的醫療機構進行兩次核酸（PCR）檢測。中國駐紐西蘭大使館則加碼要求，除了兩次核酸檢測外，旅客在上機當日，還必須多做一次抗原快篩檢測。

「7+3是有幫助，但是幫助只是一部分」，肖先生分析，「考慮到新澳已經不設防了，很多人看到要做這麼多檢測就會猶豫」， 「做（PCR）倒是不麻煩，但很可能測出來的結果會有問題」，肖先生說。

澳洲學校仍提供遠端網課

全球新冠疫情已進入第三年，在不少國家已經恢復實體授課之際，澳洲不少大學為了顧及中國留學生的困難，至今仍提供線上與實體的雙重授課選擇。

《雪梨先驅晨報》報導，在澳洲人口最多的新南威爾士州，中國學生仍佔大學海外招生人數的一半以上，儘管大多數人留在澳洲境外並在線學習。

根據統計，在2021年在新州的中國留學生相比於2020年增加了2259人，與當時全州國際學生減少8.6%的趨勢相反，顯示澳洲仍相當依賴中國學生。

這讓澳洲的大學和中國留學生都陷入兩難，也讓不少還未出發的留學生傾向於繼續待在中國，而不是返回澳洲。例如澳洲國立大學（ANU）於今年7月份開學的第二學期，授課就仍是雙軌制並行，「所以好多學生，我接觸到的，至少四成左右依舊是在中國上網課」，張先生分析。

張先生表示，「剩下的人，不管七月份要不要回來，大家都普遍擔心自己回去的時候，航班會不會還是像現在這麼難買，隔離政策會不會放寬」。

報導稱，澳洲國際教育協會首席執行官霍尼伍德認為，儘管超50%中國留學生依然受到疫情影響而繼續依賴線上學習，但預計在2023年第一學期開始時，大量中國學生將返回澳洲進行面對面教學。

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