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安徽泗縣單日僅增23例 就要求所有人足不出戶

中央社／ 台北29日電

中國疫情清零難，安徽省泗縣單日僅新增23例確診即再度採取嚴苛封控，宣布今天起全縣「不漏一戶、不漏一人」，對所有人員實施核酸篩查，且封控期間所有人員足不出戶。

綜合新京報、澎湃新聞及極目新聞等中國媒體今天報導，6月28日，安徽泗縣單日新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者23例，自6月26日以來已累計新增29例。

泗縣疫情防控應急指揮部今天發布措施，規定即時起全縣所有住宅小區、村（社區）實施封控管理。理由則是「遏制疫情擴散蔓延勢頭，保障人民群眾生命安全和身體健康，是黨和政府義不容辭的責任，也是全社會和每一位公民的共同責任」。

這項措施強調按照「不漏一戶、不漏一人」的原則，對所有人員實施核酸篩查。封控管理期間，「所有人員足不出戶」。分批完成核酸採樣後必須即刻返回住所，不得在外逗留。

另要求所有一線人員含機關事業單位承擔防疫任務人員禁止返家，吃住在單位，防止傳染。

對無正當理由拒不配合落實上述告知等防疫措施、妨礙疫情防控或造成其他嚴重後果的，將依法追究當事人相應的法律責任。

中國對抗疫情採取嚴苛封控措施，不過病毒難清零，據中國媒體報導，除泗縣外，近日天津及江蘇無錫也各新增9例及2例確診者。

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