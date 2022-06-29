會見美國駐中大使 中國：堅持動態清零總方針
中國國家衛生健康委員會主任馬曉偉於北京會見美國駐中大使勃恩斯（NicholasBurns）。馬曉偉說，中方將繼續堅持動態清零總方針，科學精準做好疫情防控工作。
國家衛生健康委員會官網29日發布消息指出，馬曉偉於28日下午於北京會見勃恩斯，其在會面中作上述表示。
馬曉偉與勃恩斯雙方就加強衛生健康領域交流與合作交換意見，表示願意共同落實中美兩國元首有關視訊會晤和通話精神。
馬曉偉介紹中國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情防控政策時指出，中國將繼續堅持動態清零總方針，科學精準做好疫情防控工作。
中國國務院應對新型冠狀病毒肺炎疫情聯防聯控機制綜合組28日發布「新型冠狀病毒肺炎防控方案（第九版）」，放寬部分防疫措施，縮短密切接觸者、入境人員隔離和居家監測天數，從「14+7」天調整為「7+3」天，仍續強調繼續落實動態清零總方針。
國家衛生健康委員會新聞發言人米鋒說，新制調整是對防控工作的優化，絕對不是放鬆防控，目標是更加科學精準。
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