防疫放寬 低風險區可跨省通行
上海宣布打贏疫情戰，不少民眾都關心暑假能否順利出遊。連日來，大陸多省都先後放寬人員跨省流動的防疫政策，例如低風險地區居民不需出示48小時核酸陰性證明，可直接通行。
綜合大陸媒體，6月20日，江蘇省要求「兩站一場」（火車站、汽車客運站、機場）出口處查驗旅客行程卡，不帶「*」人員直接放行；帶「*」人員，健康碼為綠碼且持有48小時內核酸陰性證明直接放行；未持有48小時內核酸陰性證明，進行一次核酸採樣後放行。
青海省也調整疫情防控政策，來自低風險地區居民，需查驗48小時內核酸檢測陰性證明、健康碼綠碼和通信行程卡，完成「落地即檢」後，即可有序流動，不再實行「3天2檢」。
6月19日，海南調整來返人員疫情防控措施。非涉疫區人員憑健康碼綠碼辦理登機或其他赴海南手續，不強制要求核酸陰性證明；涉疫地區人員赴海南前，核酸陰性證明改為48小時內1次。同時，海南已明確入境人員防控措施改為「10天集中隔離+4天居家隔離觀察+3天居家健康監測」。
6月17日，雲南省文山市發布最新通告，來自低風險地區人士，不再查驗48小時核酸陰性證明，不再實行核酸落地檢。查驗雲南健康碼、通信行程卡和測量體溫，均無異常後可正常通行。
6月5日，北京決定環京地區通勤人員首次進出京，須持48小時內核酸陰性證明和「北京健康寶」綠碼，此後持7日內核酸陰性證明和「北京健康寶」綠碼即可。
官方健康時報稱，大陸國內航班在6月迎來小高峰。據飛常準數據，6月19日大陸國內航班量超過8000班。同程旅行2022暑期旅行消費預測報告顯示，綜合疫情防控政策優化調整及各種利好政策的支撐，對比2021年同期，預計2022年暑期大陸國內旅遊市場將重回復甦軌道，整體出遊人次將有望恢復至2019年同期的70%以上。
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