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中國逾半省份調整防疫政策 逾8成政策屬放寬

中央社／ 台北27日電
大陸多地篩檢政策持續放寬。（中新社）
大陸多地篩檢政策持續放寬。（中新社）

中國近期COVID-19疫情趨緩，陸媒統計，過去1個月內中國逾一半省份發布48項調整防疫的政策，有80%屬放寬，包括暫停或取消常態化核酸檢測，各地中以安徽省放寬政策數目最多。

界面新聞報導，根據中國國家衛健委最新數據顯示，截至6月25日的一周內，中國新增本土確診病例較之前一周減少超過70%，各地開始調整防疫政策。

根據界面新聞統計，5月26日以來的1個月內，中國31個省份中，至少16個省份的部份地區，先後發布48項政策調整防疫措施。

在48項政策中，放寬占超過80%，趨嚴超過10%。放寬政策主要是取消對低風險地區人員的核酸檢測查驗、延長核酸證明時效、降低常態化核酸檢測頻率、暫停或取消常態化核酸檢測等。

報導指出，安徽6地、江蘇4地及浙江1地都暫停或取消常態化核酸檢測，而有5地降低了常態化核酸檢測的頻率，包括浙江杭州和寧波，從最初2天1檢到後來改為7天1檢。有5地延長核酸證明有效期，包括上海及北京，以及3地在部份公共場所取消查驗核酸證明，如江蘇蘇州。

防疫措施趨嚴的地方有4地，表示要展開常態化核酸檢測、進入公共場所要查驗核酸證明；而廣東深圳核酸證明有效期由72小時縮短至48小時。

另外，有7省13地表明低風險地區往返人員無需提供核酸檢測陰性證明，包括四川成都、青海及廣東惠州，而江西、浙江及安徽淮南表明低風險地區貨車司乘人員可直接放行，不需再查核酸證明。

在各地中以安徽放寬防疫政策最多，有10項，截至6月25日，安徽連續2個月本土新增零感染。浙江及江蘇均有9項放寬防疫的政策。上海及北京只有1項，是分別於5月29日及6月5日將進入公共場所核酸證明有效期從48小時延長至72小時。

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