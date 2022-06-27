香港增1873例確診 無新增死亡
香港今天新增1873例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診，其中154例為境外移入，確診數較昨天略少。港府並宣布，維持現有防疫措施不變。
另據香港衛生官員下午在記者會上公布，香港今天沒有新增確診死亡個案。
6月中起，香港確診病例從原先數百例突破1000例，並由1047例上升至26日的1917例，今天確診病例數稍有回落，但仍接近2000例。
另外，香港當局宣布維持現有防疫措施至7月13日不變。
當局指出，雖然確診住院人數有所增加，但仍維持在較低水平，重症或死亡個案也沒有明顯上升。
大致而言，在現有防疫措施限制下，香港一般餐廳只能經營到深夜12時，同桌上限為8人；戲院、美容院及健身中心等場所已經重開，但有人流上限等。
另外，進入酒吧、酒館、夜店及夜總會的顧客，必須在進入處所前先進行檢測，陰性方可入內。
港府每隔2週檢討防疫措施，相對於第5波疫情最嚴重時，目前的防疫措施已經放寬了不少。
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