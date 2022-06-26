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香港第5波疫情反彈 單日增1917例確診病例

中央社／ 台北26日電

香港官方今天通報新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例1917例，其中1799例為本土病例；118例為境外移入。未新增死亡個案。

綜合星島日報、香港電台、香港01等港媒報導，衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君、醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞下午召開疫情記者會，會上作上述表示。

張竹君表示，新增1799例本地確診個案，第5波疫情期間，總確診人數逾122.5萬人。另外新增118例境外移入個案，其中62例在機場發現。未新增死亡個案。

張竹君指出，現階段疫情呈現緩慢上升趨勢，（單日）確診個案數量有機會突破較高數字。

何婉霞說明，目前有601名確診病人留醫治療，有11人危殆，12人嚴重，3人於深切治療病房。近期入院的病人均為輕症且病情穩定。

何婉霞認為，入院病人數目雖較數週前微幅上升，但要進入深切治療部、列為嚴重個案的病人數字未有大幅增長，評估整體情況仍然平穩。

據衛生署衛生防護中心官網資料，截至25日零時零分，第5波疫情累計死亡個案9185人。

新冠肺炎 香港

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