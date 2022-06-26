快訊

南美館展品殭屍被推倒？ 館方震驚急聲明：保留追訴假訊息

影片曝光！俄國飛彈發射後空中反轉 回原地炸自己人

蘇州取消核酸證明防疫令 專家：大規模篩檢沒必要

中央社／ 台北26日電

蘇州市發布通告，市民進入公共場所、乘坐公共交通不再查驗核酸檢測陰性證明。中國多地21日起放寬防疫令或暫停常態化核酸檢測，專家指出，沒風險情況下，沒必要執行大規模篩檢。

蘇州市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情聯防聯控指揮部26日發布蘇州市疫情防控2022年第142號通告，內容作上述表示。

通告指出，為科學精準做好常態化疫情防控工作，嚴格落實國務院聯防聯控機制疫情防控「九不准」要求，高效統籌疫情防控和經濟社會發展，發布7條內容。

其中2大重點包括，「低風險地區來（返）蘇州人員正常自由流動」、「市民進入公共場所、乘坐公共交通，不再查驗核酸檢測陰性證明」。民眾對此一片叫好，直呼「太好了」、「聽到了一個好消息」、「終於恢復正常生活了」。

健康時報24日報導，由於疫情防控趨於平穩，多地防疫政策從21日起做出調整，例如核酸檢測從3天一檢延長到5天一檢，有的地方則是暫停常態化核酸檢測。

北京佑安醫院感染科主任醫師李侗曾說，在沒風險的情況下，沒有必要對全體居民要求常態化核酸檢測；可針對發燒門診醫務人員、公共場所工作人員等高風險人群進行檢測。各地可依自身情況找到合適的防疫方式，一刀切只會造成資源浪費。

南開大學統計與數據科學學院教授黃森忠接受八點健聞訪問時說，大規模核酸檢測的合理用處在於發現疫情後，快速篩出感染者；風險不高的城市沒必要進行常態化大篩查，只要檢測重點人群即可。

新冠肺炎

延伸閱讀

台中開放校園戶外教學 遊覽車業者：暑假仍無生意可坐

北京一確診者瞞行程密接逾百人 被立案偵查

茄芷有加持 台南白河南天宮發限量防疫福袋

中國清零防疫滅不了病毒 深圳疫情恐傷經濟

相關新聞

疫情期間不想做愛？陸4萬家保險套廠家倒閉

保險套廠商原預估疫情期間，大家封控在家，保險套銷售會大增，不料疫情以來銷售不僅沒增加反而大幅減少，兩年來大陸已有四萬多家...

深圳疫情又起 福田封區、華強北停業3天

上海宣布「抗疫成功」的同時，廣東深圳傳出疫情再起。深圳6月18日以來新增18例本土新冠病例，主要集中在福田和羅湖兩區。深...

連2日清零 李強宣布大上海保衛戰成功

經過兩個月封城，上海6月1日正式解封迄今，民眾生活逐步回到正軌。上海市委書記李強25日宣布，已實現和鞏固社會面動態清零的...

防疫「九不准」無效？多地一刀切嚴防上海人

儘管中國官方一再強調不允許地方過度防疫的「九不准」，但媒體調查發現，多地仍「加碼」防疫，特別是針對有上海旅居史的民眾，執...

北京一確診者瞞行程密接逾百人 被立案偵查

北京一名確診者在疫調時被查出，隱瞞曾到訪風險地區的行程軌跡，期間密切接觸者逾百人，造成疫情傳播風險被立案偵查，北京衛生健...

中國清零防疫滅不了病毒 深圳疫情恐傷經濟

中國官方今天通報新增COVID-19本土病例14例（含確診與無症狀感染）。上海與北京疫情趨緩；深圳疫情則在發展中，嚴苛防...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。