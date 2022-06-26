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北京一確診者瞞行程密接逾百人 被立案偵查

中央社／ 台北26日電

北京一名確診者在疫調時被查出，隱瞞曾到訪風險地區的行程軌跡，期間密切接觸者逾百人，造成疫情傳播風險被立案偵查，北京衛生健康委員會強調，風險人員需如實報告行程軌跡。

據「北京日報」官方微博今天報導，25日北京新增本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者1例，地點在豐台區，病狀輕症，為社會面篩查人員。

報導指出，這名新增確診者在17日、18日到訪新時代國際中心美食城某餐廳用餐，進店時僅出示健康碼，未掃碼。當工作人員致電核實是否曾到訪該店用餐，當事人卻否認，行為不僅增加社會面疫情傳播風險，也增大疫情防控難度，公安機關已對其立案偵查。

據通報，目前初步判定與這名確診者相關的密切接觸者達181人，已全部落實管控措施。

北京市衛健委今天強調，民眾需切實履行個人防疫責任，按規定進行核酸檢測，進入商務大樓、餐飲機構、文娛健身等公共場所嚴格落實掃碼測溫、查驗證明等防疫措施，不能以亮碼代替掃碼。

另與病例活動軌跡交集者，特別是到過風險點位和接觸過風險人員的，要立即向社區、單位報告。如接到社區或疾控中心通知為風險人員，要如實報告個人訊息和行程軌跡，不外出、不接待來訪親友。

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