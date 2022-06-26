中國清零防疫滅不了病毒 深圳疫情恐傷經濟

中國官方今天通報新增COVID-19本土病例14例（含確診與無症狀感染）。上海與北京疫情趨緩；深圳疫情則在發展中，嚴苛防疫措施恐傷害經濟發展。

中國國家衛生健康委員會官網上午公布，25日零時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例39例。當中，本土病例2例，分別來自北京1例、廣東1例；境外移入則有37例。

當天通報無症狀感染者77例，其中境外移入65例，本土病例12例。單日新增本土無症狀感染者以遼寧7例最多，廣東4例、廣西1例。

上海與北京近期接連舉辦黨代會，根據官方通報，兩地疫情皆趨緩。上海昨天無新增染疫者，已經連續兩天無新增染疫者，官方高調宣布，「打贏了大上海保衛戰」；北京僅新增1例染疫，來自豐台區，疫情同樣趨緩。

中國官方堅持的清零政策滅絕不了病毒，疫情反反覆覆，嚴苛防疫措施重傷經濟發展。中國經濟重鎮深圳市，昨天新增4例染疫者，這波疫情源自6月18日，源頭與傳播鏈仍不明。

深圳疫情以核心區福田區形勢較為嚴峻，管制政策接連實施，包含社區小區、城中村實施封閉式管理，強化社會面管控、嚴格限制人員聚集，關閉文娛場所等。

當地有「中國電子第一街」稱號的華強北也被迫休業，暫停營業3天。華強電子世界周遭架起封控隔離板，禁止進出。有業者表示，休業剛好遇上週末，大家的生意都做不了，深圳疫情反覆，越來越多的老闆破產、員工失業。

港澳部分，在香港主權移交25週年前夕，香港與澳門兩地疫情復燃。香港昨天通報新增1794例確診，這是連續11天單日新增破千。

由於疫情關係，雖然官方宣布中國國家主席習近平會出席「香港回歸25週年大會和香港特區第六屆政府就職典禮」，但是沒有交代習近平是否會「赴香港」，疑有如視訊出席等備案。

澳門疫情發展中，截至24日晚間12時，這波染疫者增至190例，官方呼籲全澳居民留在家中，停止不必要活動，減少社會流動，且要求全民25日、26日每日進行一次快速抗原測試。第三輪核酸檢測時間仍待公布。

截至25日24時，現有確診病例586例（其中重症病例2例），累計死亡病例5226例，累計報告確診病例22萬5526例。尚在醫學觀察的密切接觸者10萬4709人；尚在醫學觀察的無症狀感染者1004例（境外移入511例）。

香港特別行政區累計通報確診病例33萬6341例（出院6萬3620例，死亡9398例），澳門特別行政區129例（出院83例）。