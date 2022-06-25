昔日英雄成過街老鼠？上海方艙義工求職被拒慘露宿乞討：等公道

日前有大陸網友在微博分享，自己曾在上海國家會展中心方艙擔任志願者（義工）從事抗疫工作，但因染疫且曾經待過方艙，現在找不到工作只能淪落街頭乞討。

該網友指出，因為自己曾經陽性，住宿都要問要查，曾暫居在一個空地下室但日前被保安發現驅趕，只能露宿街頭。他感慨，自己曾經去過武漢參加過火神山、雷神山醫院建設也到過深圳建設大鵬灣隔離酒店，「醫護人員走的時候有歡送和榮譽，我們沒有，而且其他別的福利待遇也沒有，甚至被區別對待和扔了。」該網友指出，自己希望上海市領導能知道它們這些志願者的狀況，給一個公道和說法。

6月24日微博用戶「光明背後的黑暗之淵」發文指出，自己在上海國家會展中心方艙從事抗疫工作，拿生命安全和身體安全，健康安去拼，感染了陽性，現在流落街頭和公園廣場，和狗一樣，過街老鼠一樣被嫌棄。

該網友指出，上海市沒有任何一份招工和招聘敢要待過方艙陽性過的，他秀出的招聘訊息都強調不能待過方艙、不能曾經陽性。「光明背後的黑暗之淵」提到不只上海，蘇州，崑山都不要陽性過的人，「陽性過的人混進去了入職登記也會把你趕出來，還要追究你的責任，看來（我）只能流浪等死了」。除了找不到工作，連居住都有問題。

該網民指出，自己好不容易找了一個空地下室，無人住的，能遮風擋雨，中午被保安發現驅趕，而且現在身體檢查出來的CT（電腦斷層掃描）還是異常的，病毒導致的肺部有問題，已經開始乞討了。該網友表示，自己曾給老家打了電話「老家知道陽過的，怕復發又不接收，上海還沒摘星，去別的地方又要隔離自費」，該網友稱，自己希望上海市領導能知道他們這些待過方艙志願者的情況，給他們一個說法和公道。該篇文章已有近4萬點讚，破萬轉發。

許多網友得知該名志願者的遭遇紛紛要求其提供微信和收款方式，希望能捐款給他。但「光明背後的黑暗之淵」指出，自己發微博求助不是為了讓別人轉錢，只是覺得太委屈了，希望等一個公道。

「醫護人員走的時候有歡送和榮譽，我們沒有，而且其他別的福利待遇也沒有，甚至被區別對待和扔了。」「光明背後的黑暗之淵」在評論也補充說明，自己曾參加武漢火神山和雷神山醫院的建設，「在武漢民眾不惜花重金坐出租車逃離時，是我們冒著危險援建，成為了敢死隊」，自己也曾參加廣州國際健康驛站隔離點的建設，深圳大鵬隔離酒店的建設。他指出，自己是為了生存，也為了能有點收入，參與的都是疫期期間重大的建設點，「雖然我們是社會人員，但是也相當於民兵隊伍」。「光明背後的黑暗之淵」也提到，自己並非首次發微博求助，只是上次發文被拉去警局做筆錄後，文章被強制刪除了，「但是問題還沒解決」。

據《 人民日報》報導，中國共產黨上海第十二次代表代表大會在世博中心開幕，上海市委書記李強宣布，上海打贏了上海保衛戰，「歷史會記住為這座城市堅守和付出的所有人。」網友說：「為眾人抱薪者，不可使其凍斃於風雪。」「不願意相信是真的，但是經歷過上海兩個多月的分成，又覺得什麼離譜的事情都可能發生。你我普通人最終不過是小小螻蟻罷了……」「早就說了媒體對新冠的妖魔化宣傳，最終會變成對陽性感染者的妖魔化。」「希望有人關注核實，若是真的不能讓曾經的英雄寒了心。」

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文章授權轉載自《香港01》