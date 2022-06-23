疫情惡化 澳門特首：可控之中不會「躺平」

澳門行政長官賀一誠今天表示，當地COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情仍在可控之中，政府在防疫上不會「躺平」。

近一週來，澳門COVID-19疫情惡化，截至今早已累計110名確診者。

賀一誠下午召開疫情記者會，他說，這一波疫情比任何時候更為複雜和嚴峻，政府正在嚴控疫情，會盡最大努力，以最快速度防止疫情擴散。

他說，疫情仍在可控之中，當地生活物資供應穩定，有信心可以盡快控制疫情，讓社會恢復正常秩序。

他指出，明白社會對疫情防控有爭議，但如果政府選擇「躺平」，而非堅持「動態清零」，今後與大陸的通關就要面臨隔離，這對澳門的影響更大。

他表示，「躺平」必定會影響大陸旅客來澳門意願，外國旅客也不見得足夠，這些問題值得市民反思。