非高危人群染Omicron重症率為0？張文宏領銜研究報告疑被刪

歷經數月的上海疫情暫時得到緩解，由上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任、原上海市新冠肺炎醫療救治專家組組長張文宏團隊進行的一項臨床隨訪研究顯示，新冠病毒Omicron變種感染的重症率極低。

根據「搜狐醫藥」援引該報告進行的報導，該項研究納入33816名非重症Omicron感染者，所有感染者均無基礎疾病、或者雖然有基礎疾病但處於穩定期。研究數據顯示，在輕症患者中，最常見的臨床表現是咳嗽咳痰、乏力以及發熱，症狀持續的中位時間為7天；平均核酸轉陰為6天。

上述感染者中，有9260人屬於高危組，24556人為非高危組。對於高危組的定義是：年齡大於60歲；有心腦血管疾病（含高血壓）、肺部慢性疾病、糖尿病、慢性肝病、腎髒疾病、腫瘤等基礎疾病者；免疫功能缺陷（如愛滋病患者、長期使用皮質類固醇或其他免疫抑制藥物導致免疫功能減退狀態）。

該項研究中，有22人發展為重症，總體的總體重症率為0.065%，高危組重症率為0.238%，非高危組重症率為0%。研究報告也強調，本研究中的低重症進展率與研究納入的人群有關，該研究的重症率僅能代表相對健康或一般情況較好的Omicron感染者。

但是若具有高危因素，部分非重症患者仍可進展為重症，重症化主要集中在高齡、未接種疫苗以及罹患基礎疾病種類較多的患者中。

據悉，這項研究發表在6月18日的中國疾病預防控制中心英文版周報（CHINA CDC WEEKLY）上。《紐約時報》等海外媒體對相關報告進行了報導。不過目前在中國疾控中心的官方網頁上，已經找不到這篇周報和有關報告的內容。

不過這份報告也引起了一些爭議，有網友質疑其研究對象全部選取非重症Omicron感染者的做法。博主「大白話時事」發文指出，這篇報告標題很具有誤導性，只有仔細閱讀之後才能發現，原來這是一項針對「相對健康」人群的Omicron感染者研究，研究對象並不是「隨機挑選」，而是經過「精心挑選」。

領銜這項研究的張文宏曾經提出「精準防控」的防疫建議，反對過度封鎖影響社會經濟生活。而從目前來看，北京並沒有表現出任何準備放棄嚴格「動態清零」防疫政策的跡象。關於防疫的討論，也具有極高的政治敏感性。

在新浪微博擁有422萬粉絲的張文宏近3個月來沒有在微博上發布動態，最後一條微博是在3月24日發布的長文，題為「新冠沒有那麼嚇人，但是仗很難打」，其中提到了「今後抗疫，維持生活正常化應該放到跟動態清零同樣重要的位置」。

（綜合報導）

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