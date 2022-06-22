中國大陸常態化核酸檢測燒錢 口袋淺城市根本辦不到

中國當局推動清零防疫，常態化核酸檢測很燒錢，深圳等口袋深的城市尚能應付；財政緊迫城鎮則擔不起，仍實施人流管制以遏止病毒蔓延，中央的常態化檢測令淪為上有政策下有對策。

據英國「金融時報」（Financial Times）報導，6月18日深圳和澳門藉由核酸檢查，分別發現2例和1例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）無症狀感染者。

隨後展開大規模核檢，澳門1天內又發現30位染疫者；深圳則還沒通報新增病例。澳門老城區環境堪稱呼吸道傳染病的溫床；深圳則以「72小時常態化核酸」儘快篩查奏效，但並非所有城市都能如此。

72小時常態化核酸檢測的成本高昂，以澳門人口68萬人計，估計一年下來得耗資約莫澳門幣（下同）15億元（約新台幣55億元）。

澳門政府去年財政經常收入是504億元，支出是719億元，若執行常態化核酸檢測得增加財政負擔2%至6%，所費不貲。澳門今年財政更惡化，前4個月經常收入僅137億元，經常開支213億元。

若這方面的支出對澳門而言也感到吃力，中國必定有更多城鎮無法負擔常態化檢測這個奢侈品。

澳門人口68萬人，去年平均每位居民還能享有11萬元（約新台幣40萬元）的財政支出，而中國境內過半數人口，每年平均個人產值低於人民幣7萬元（約新台幣31萬元），中國多數城市根本無法因應全民核酸檢測。

財政吃緊城市沒錢推常態化核酸檢測，又得貫徹清零，避免「一抓一大片」，只能限制人口流動，針對行程卡帶星號的旅客實行隔離，像是雲南省西雙版納州即要求7天居家隔離，若無常住地則轉集中隔離。

中國的清零防疫成了無解三角難題，保持人口流動並維持動態清零，就得花錢執行常態化檢測；降低財政支出並維持動態清零，就必須限制人口流動；不然就放手，一旦出事就「一抓一大片」。

於是北京、上海、廣州和深圳等口袋深的一線城市選擇常態化檢測貫徹清零，其他財政不寬裕城鎮則繼續採限制人流方式防疫。

雖然幾乎不會有城市選擇放手，但需要人口流動，又沒財力維持常態化檢測的城鎮該如何防疫則值得關注，中國陸路口岸城市就是如此。

這些地區原先依靠跨境、跨省人口流動的貿易為生，疫情導致財政收入銳減，更不可能執行常態化核酸檢測，以致被動選擇放手，冒著輸入性疫情風險，三不五時「一抓一大片」成為當地家常便飯。

中國不同城市各有不同情況，針對本地實際需求下決策，這是當地政府應對民眾負起的責任，若沒有形成互信機制，中國境內的人口流動必然繼續遭遇阻礙。