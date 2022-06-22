中國大陸常態化核酸檢測難長久 合肥等地宣布暫停

中國曾力推大城市「常態化核酸檢測」作為重要防疫手段，但現實卻遭遇人力、財力難以為繼問題。人口達937萬的安徽省會合肥宣布，今天起暫停7天一次的常態化區域免費核酸檢測。

合肥日報報導，合肥市防疫指揮部昨天召開會議指出，鑒於全國疫情防控形勢整體保持平穩，全市學生中學和大學入學考試也已順利結束，決定從「全面嚴密防控」轉為「重點周密服務」，統籌疫情防控和經濟社會發展。

會議決定，經綜合研判，從6月22日起，暫停常態化區域免費核酸檢測，如何更加科學、精準、有效開展核酸篩查，將另行研究安排。高風險行業從業人員繼續按既有規定頻次應檢盡檢。

陸媒央廣網指出，隨著國家衛健委9日明確指出「沒有發生疫情，也沒有輸入風險的，查驗核酸不應該成為一種常態」，全國「核酸熱」開始「降溫」，多地陸續取消、暫停常態化核酸檢測。

根據健康時報整理，不只合肥，安徽的淮南市、宣城績溪縣、黃山的歙縣與高新區等地近日也都陸續發布，暫停原定每5天1輪或7天一輪的常態化核酸檢測。江蘇通州灣示範區和江蘇梅安市都在6月中旬宣布，暫停開展區域核酸檢測常態化巡檢。不過，合肥是這些城市中人口最多的。

自從國家衛健委宣布，口岸城市、省會城市和千萬級人口城市由於疫情輸入風險較高，要建立步行15分鐘的核酸「採樣圈」後，多地曾出現「核酸熱」，後續也引發核酸費用誰出、核酸檢測人力排擠正常醫療人力等問題。

在防疫方面，即使是推行「72小時核酸檢測陰性報告有效」的北京，仍不時出現社會面新增COVID-19病例。

台灣疫苗產業協會理事長何美鄉5月下旬接受中央社訪問時即表示，頻繁核酸檢測確實能夠減緩疫情傳播速度，但病毒不可能清零，如果沒有有效的疫苗或是藥物，無期限做核酸檢測的意義不大，只是賠上每個人的時間、賠上所有的資源、賠上國際的競爭力。