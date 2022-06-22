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澳門展開全民抗原檢測 重點區域與人群再做核檢

中央社／ 台北22日電

澳門本波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情累計49例染疫，官方決定今天展開全民抗原檢測，並針對重點區域及重點人群再做一次核酸檢測。

據澳門日報報導，澳門本波疫情至今合計有49例陽性個案，包括36女13男，年齡介於8個月至89歲。當中15人為確診病例，34人為無症狀感染者。

應變協調中心昨日召開疫情記者會，澳門衛生局長羅奕龍指出，確診個案暫時分為2個群組，外僱相關群組28人，獄警及家屬群組19人，另有2人正透過流行病學調查分析與2群組有何關聯。

澳門19日開始的全民核酸檢測已結束，羅奕龍表示，官方暫未有下次全民核檢的計劃，但22日會開展一次全民自我快速抗原檢測。

此外，澳門官方也公布，為應對此波疫情，在全民核檢基礎上，將針對重點區域及重點人群開展多一次核酸檢測，排除可能潛伏於社區的COVID-19感染者。

重點區域檢測對象包括在高士德馬路、賈伯樂提督街、鏡湖馬路、罅些喇提督大馬路圍封成的區域居住、工作或活動的人士；重點人群檢測對象包括持緬甸籍護照在澳門工作或生活的人士，全民核檢期間與陽性個案共軌人士。

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