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中國大陸單日新增22例染疫 北京、上海降至個位數

中央社／ 台北22日電

中國官方今天通報新增COVID-19本土病例22例（含確診與無症狀感染）。北京、上海疫情降至個位數；而遼寧丹東疫情趨緩，不過官方指，仍有出現零星病例的可能。

中國國家衛生健康委員會官網上午公布，21日零時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例31例。當中，本土病例10例，分別來自北京4例、上海4例、內蒙古1例、廣東1例；境外移入則有21例。

當天通報無症狀感染者95例，其中境外移入83例，本土病例12例。單日新增本土無症狀感染者以遼寧最多有4例，上海4例、北京2例。

北京昨天新增染疫者共6例，分別來自昌平、順義與大興。從6月9日以來，北京累計381例感染。上海昨則新增8例染疫者，均在隔離管控中發現，社會面未發現感染者。

廣東新增染疫者1例，為廣州報告，是在閉環管理的重點行業人員例行核酸檢測中發現。

值得注意的是遼寧丹東的疫情，儘管疫情趨緩，但官方昨天指出，據目前流調情況看，本輪疫情大部分病例傳播來源仍然不清楚，接下來還有出現零星病例的可能，如果不規範落實各項管控措施，疫情還有大範圍傳播的風險。

截至21日24時，現有確診病例762例（其中重症病例6例），累計死亡病例5226例，累計報告確診病例22萬5349例。尚在醫學觀察的密切接觸者10萬6326人；尚在醫學觀察的無症狀感染者1370例（境外移入539例）。

港澳部分，香港特別行政區33萬5226例（出院6萬3312例，死亡9396例），澳門特別行政區98例（出院83例）。

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