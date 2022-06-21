澳門完成全民核酸檢測 本波累計47例確診

澳門近日再次爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，本波累計47例確診。當局19日起進行全民病毒檢測，直到今天中午結束，發現部分樣本呈現陽性。

澳門近期出現多個COVID-19確診病例後，當局自19日中午起為全體市民進行病毒檢測，共採樣67萬7586人次，其中54萬2692人次的檢測結果呈陰性。

在已檢測結果的樣本中，有21個「10混1」樣本呈陽性。

所謂「10混1」樣本，是當局為了加快檢測速度，把10人的樣本放在一起檢測，如果總體樣本呈陽性，提交樣本的10人將會逐一重新接受檢測，以找出具體確診者，是沿用中國的篩檢作法。

換言之，呈陽性樣本涉及210人，不代表所有人都確診，當局需要逐一對各人進行病毒檢測。

另外，澳門新型冠狀病毒（COVID-19）感染應變協調中心公布，截至今早9時，澳門這波有47例確診，其中10例有症狀，34例為無症狀感染者，3例仍在調查中。

COVID-19爆發近3年來，澳門先前在抗疫上一直十分成功，大致上沒有爆發社區傳播，很少出現本地感染個案。

2021年10月，當地出現零星本地確診個案，一度令人憂慮病毒在社區爆發，當局為此曾勒令公務員暫停上班3天。

直到最近，當地疫情轉趨嚴峻，澳門當局於是進行全民核酸檢測。