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澳門疫情疑由燒臘店傳播 當地方艙醫院就緒

中央社／ 台北21日電

澳門這波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情目前累計36例染疫，初步調查顯示，疑由燒臘店引發傳播，當局指出，方艙醫院準備就緒。疫情出現後，澳門市民前往超市搶購民生物資。

據澳門日報、巴士的報等媒體報導，官方將疫情暫分為兩個群組，一個為同住外僱群組；另一個為監獄工作人員群組。兩個群組均涉及當地一間燒臘店及附近一家水果店。

第二群組中一名在珠海確診的外僱，在澳門義字街燒臘舖工作；第一群組中一名染疫外僱經常經過該燒臘店。同時，燒臘店對面的水果店是第二群組中監獄工作人員經常探訪的親戚，暫時未知兩組人染疫先後順序。

依照流行病學調查，官方暫掌握946人，其中密切接觸者201人，非核心密切接觸者（即共同軌跡人士）580人，次密切接觸者84人，一般接觸者32人、13名陪同人員和其他等相關人士，這些人員均需要醫學觀察。

澳門衛生局長羅奕龍表示，首輪全民核酸檢測進度順利，前28個小時已完成約67%目標人群，較預期時間提前。是否進行第2輪將視首輪結果決定，可能結合抗原檢測試劑使用，也可能僅就重點區域或重點人群核檢。

方艙醫院已完成設置，有需要時可隨時啟用。

澳門市民在疫情出現後，前往超市購買生鮮食品、罐頭、米麵、冷凍食品及日用品，超市大排長龍。澳門經濟及科技發展局與消費者委員會表示，現在物資供應充足，超市等商號在加快貨物運輸及上架，呼籲理性採購。

據「珠海香洲」微信公眾號消息，珠海昨天有4人從澳門入境珠海後，因未嚴格落實居家隔離或集中隔離健康管理措施，擅自到公共場所活動，引發疫情傳播風險，被相關部門依法行政拘留10日。

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