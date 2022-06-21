快訊

恩恩爸批新北把人命當阿貓阿狗「靠吹哨者才知真相」

女老師斜槓變IS恐怖分子 沒被洗腦卻教孩童發動恐攻

跟遠近馳名的父親斷絕關係！馬斯克之子申請改名、變性

中國新增34例染疫 吉林疫情現跡展開3輪核檢

中央社／ 台北21日電

中國官方今天通報新增COVID-19本土病例34例（含確診與無症狀感染）。北京新增病例涉及豐台區與昌平區；吉林新增染疫者10例，當地展開3輪全員核酸檢測，暫停全市客運。

中國國家衛生健康委員會官網上午公布，20日零時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例37例。當中，本土病例9例，分別來自上海6例、北京3例；境外移入則有28例。

當天通報無症狀感染者105例，其中境外移入80例，本土病例25例。單日新增本土無症狀感染者以吉林10例最多，上海則有3例、北京2例、廣東2例。

北京昨天新增5例染疫者，分別來自豐台區與昌平區。官方指出，19日通報的社會面篩查感染者其工作單位所在樓宇，在出現陽性案例後，未提供全部人員基本資訊；感染者出現相關症狀後，也未及時向所在社區、單位報告，導致其未能被及早發現。

上海昨新增9例染疫，當中社會面感染者有2例。深圳昨有2例染疫患者，是在隔離觀察的密切接觸者中被發現。

吉林省吉林市新增10例染疫患者，均是進口冷鏈食品工作人員。吉林官方宣布社會面清零約2個月後，再度出現染疫者，全市因此展開全員3輪核酸檢測，同時暫停全市客運。

天津今天展開全員核酸檢測，官方發布通知指出，目前仍面臨境外移入和本土疫情外溢至天津的疊加風險，疫情防控形勢嚴峻。天津居民需要保持原地相對靜止，核酸結果出來前要繼續保持。

截至20日24時，現有確診病例809例（其中重症病例7例），累計死亡病例5226例，累計報告確診病例22萬5318例。尚在醫學觀察的密切接觸者10萬5457人；尚在醫學觀察的無症狀感染者1449例（境外移入532例）。

港澳部分，香港特別行政區累計通報確診病例33萬4996例（出院6萬3253例，死亡9396例），澳門特別行政區93例（出院83例）。

新冠肺炎

延伸閱讀

當醫師染疫時／從未在外聚餐、高規格防疫仍確診！感染科醫師施長慶：千算萬算不如一次家中聚餐

雲商機+玩直播 天津老字號趕國潮 創新拉人心

確診亡者火化 嘉市補助5200元 購視窗型屍袋看最後一面

COVID-19染疫康復者 桃園9家醫院提供身心照護服務

相關新聞

鍾南山根本未打疫苗？上海網路闢謠：查詢方式不可靠

近日，大陸微博和推特截圖顯示，有人通過查詢大陸中國工程院院士鍾南山的身分證號，發現程式顯示其未接種新冠疫苗。上海網路闢謠...

澳門爆21例確診 全民核酸檢測 封控2廈

澳門相隔8個月出現新冠病毒本土感染個案，昨新增21名核酸檢測陽性個案。澳門昨天中午至22日進行全民核酸檢測。截至昨晚10...

香港連5天確診破千 輕症較多 暫無患者須送ICU

新冠肺炎疫情反彈情況持續，昨日新增1276宗確診，已經連續5天破千宗，當中1161宗是本土感染個案。再多14宗BA.2....

港媒：七一活動獲邀者將赴酒店隔離

距離香港「七一」主權移交25週年不足半個月，官方未公布北京中央領導人會否訪港，據報導，受邀出席慶祝活動的人將自23日起進...

澳門疫情增至31例染疫 公部門關閉2天

澳門突然爆發COVID-19疫情，截至昨晚10時，這波疫情有31例染疫，患者包含監獄工作人員，也有人參與飲宴等聚集活動。...

北京又現社會面感染 官方：敲響警鐘

中國官方今天通報新增COVID-19本土病例24例（含確診與無症狀感染）。北京發現社會面感染，官方表示，這又敲響了警鐘，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。