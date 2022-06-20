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中國多地放鬆防疫管制 但仍有地區極端加碼

中央社／ 台北20日電

在中國國家衛健委5日發布「九不准」，嚴禁胡亂加碼防疫措施，以及中國國務院「穩經濟」的指令後，中國部分城市近半個月來持續放鬆管制，主要是不再查驗來自低風險地區人員的核酸證明。

但像吉林省吉林市日前僅因發現1例無症狀感染者，就下令連續3天暫停所有大眾運輸工具及計程車、網約車行駛，並在城區進行全員核酸檢測的極端例子，仍然存在。

繼先前較為外界所知的江蘇省、江西省取消相關管制措施後，人民日報旗下的健康時報報導，安徽省會合肥市19日新發布的「優化常態化疫情防控相關工作安排」規定，全市各類交通關卡分設「低風險地區」和「中高風險地區」等2種不同的人員往返通道。

其中，「低風險地區」人員往返通道，19日起不再查驗48小時核酸檢測陰性證明，也不採集核酸檢測樣本，直接通行。

根據報導，在此之前，雲南省文山市17日發布通告，低風險地區人員往返文山市，不再查驗48小時核酸陰性證明，不再實行核酸落地檢。在查驗雲南健康碼、通訊行程卡和測量體溫均無異常後，就可正常通行。

山東省德州市15日發布「關於調整有關疫情防控政策的通告」，規定全市影劇院對於觀影人員，當天起不再要求出示48小時核酸檢測證明。

廣東省惠州市10日起即依防疫相關單位部署，全市機場、火車站和汽車站等交通場站，不再要求旅客出示48小時核酸檢測陰性證明。

然而，吉林省吉林市昌邑區19日新增1例COVID-19本土無症狀感染者，且屬社會面篩查發現者後，吉林市防疫工作領導小組辦公室便下令，20至22日連續3天在城區展開全員核酸檢測，對應檢未檢者給予黃碼。而全市城際客運車、市內公車、計程車、網約車、船舶更全部停運。

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