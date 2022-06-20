北京又現社會面感染 官方：敲響警鐘

中國官方今天通報新增COVID-19本土病例24例（含確診與無症狀感染）。北京發現社會面感染，官方表示，這又敲響了警鐘，防疫不可鬆懈；另亦公布防控不到位店家名單，要求關停整改。

中國國家衛生健康委員會官網上午公布，19日零時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例38例。當中，本土病例14例，以上海10例最多，接著是北京4例；境外移入則有24例。

當天通報無症狀感染者71例，其中境外移入61例，本土病例10例。單日新增本土無症狀感染者分別來自上海3例最多，遼寧2例、兵團2例，北京則有1例。

北京昨天新增本土染疫5例，涉及朝陽與昌平兩區，其中1例與酒吧疫情相關。昌平區昨出現社會面感染，代表局部區域仍存在零星隱匿傳染源。

北京市委書記蔡奇前往昌平考察時強調，這又敲響了警鐘，疫情防控不能有絲毫鬆懈，涉疫情小區已採取封控措施。

北京昨天公布朝陽區、東城區、密雲區、懷柔區等多區內疫情防控措施不到位經營主體被關停整改名單，約有大概100多家企業與店家。

上海昨天新增13例本土染疫，當中有1例是社會面感染，本輪疫情上海累計感染62萬7093例。

上海與昆山今天恢復有條件「點對點」滬昆通勤，通勤人員須申領「滬昆通勤」電子憑證，經查驗後通行。通勤人員每次通勤，都必須要持有24小時核酸檢測陰性證明。

截至19日24時，現有確診病例840例（其中重症病例8例），累計死亡病例5226例，累計報告確診病例22萬5281例。尚在醫學觀察的密切接觸者10萬5722人；尚在醫學觀察的無症狀感染者1483例（境外移入531例）。

港澳部分，香港特別行政區累計通報確診病例33萬4801例（出院6萬3224例，死亡9395例），澳門特別行政區91例（出院83例）。