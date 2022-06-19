香港第5波疫情反彈 單日新增病例破千例
香港官方今天通報單日新增1276例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，90.9%為本土病例。另添2例死亡案例，第5波疫情累計9182人離世。
香港衛生署衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮、醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業下午舉行疫情記者會，會中作上述表示。
綜合星島日報、香港01、香港電台等港媒報導，香港單日新增1276例確診病例，其中包括1161例本土感染和115例境外移入個案。香港第5波疫情累計確診人數約121.4萬多人。
歐家榮指出，各項指標顯示社區傳播鏈不斷增加，由6月初單日300多例確診病例攀升至近日約1000例，預計升勢將會持續。
歐家榮表示，各項措施放寬後市民恢復正常生活，市民疫苗接種率提升很多，加上第5波確診人士仍有免疫力，因此即使多人確診，對醫療負擔仍處於穩定水平，入院及死亡數字穩定，暫時不用太擔心，呼籲市民持續接種疫苗。
李立業說，目前有461名確診病人留醫治療中，其中有15人危殆，8人嚴重，2人於深切治療病房。有2名男病人離世，分別為52歲及86歲，另有38名病人康復出院。
此外，澳門出現新一波疫情，截至19日下午4時15分，確診個案增至21例，包括16女5男，年齡介於8個月至89歲，其中13人是無症狀感染者。
澳門特區行政長官賀一誠說，疫情來得突然且傳播迅速，有上升趨勢。
澳門從19日中午12時起展開全民核酸檢測，直至21日，所有澳門居民、在澳門逗留的人士都必須參與。
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