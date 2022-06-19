上海疫情樣本研究 非高危感染者重症率零

中國疾控中心英文刊物昨天發表由感染科醫師張文宏等人領銜、以上海疫情中3萬餘名COVID-19的Omicron變異株感染者為樣本的研究，內容顯示，非高危組的病例重症率為零。

第一財經報導，「中國疾病預防控制中心週報」（CHINA CDC WEEKLY）18日發表了由上海復旦大學附屬華山醫院教授張文宏和副院長馬昕領銜的大樣本數據研究。

這項研究納入了今年3月22日至5月3日期間的3萬3816名早期非重症Omicron變異株感染者，最後有22人進展為重症，總體重症率為0.065%，高危組重症率為0.238%，非高危組重症率為0%。

這項研究納入的所有感染者均為無基礎疾病、或雖有基礎疾病但處於穩定期的COVID-19患者。研究者在入院初始將患者分為有重型/危重型高危因素組（9260名）以及非高危因素組（24556名）。高危組定義為：年齡大於60歲；有心腦血管疾病（含高血壓）、肺部慢性疾病、糖尿病、慢性肝病、腎臟疾病、腫瘤等基礎疾病者；免疫功能缺陷。

研究發現，相比於未進展為重症感染的患者，進展到重症的感染者平均年齡偏大（75.8歲對上60歲）、未接種疫苗比例更高（54.5%對上24.2%）。

文章表示，這份研究的重症率僅能代表，相對健康或一般情況較好的Omicron感染者的總體重症率較低。但是若具有高危因素，部分非重症患者仍可進展為重症，重症化主要集中在高齡、未接種疫苗以及罹患基礎疾病種類較多的患者中。

但一些最初不嚴重的Omicron患者仍可能患上肺炎，也包括年輕人。這份研究數據顯示，11.1%的COVID-19患者年齡小於40歲，最小的為22歲，72.7%沒有基礎疾病，只有1人未接種疫苗。文章指出，「雖然年輕、接種疫苗、沒有潛在疾病可以作為發展為嚴重疾病的保護因素，但這些因素並不能提供100%的肺炎保護」。

報導說，自2月末上海Omicron疫情暴發以來，截至6月17日，上海已有本土確診病例5萬8101例，本土無症狀感染者59萬1499例。

由於非重症感染者人群占了總感染人群的95%以上，透過給予這部分人群一定程度的基礎醫療支持，降低該人群中的總體醫療資源支出，有望避免流行高峰時期的醫療資源擠兌。