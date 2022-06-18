香港新增1276例確診 年輕人染疫比例增加

香港今天新增1276例COVID-19確診病例，連續4天超過千例。衛生官員指出，近期年輕人確診病例增加，過去一週有54%病例介於20至49歲，長者只占18%，情況與第五波疫情高峰期不同。

綜合港媒報導，衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮通報，今天新增病例中，116例為境外移入，其餘均為本土病例。另外，過去24小時沒有新增確診死亡病例。

歐家榮說，過去幾天香港單日病例數維持在1000例以上，相信目前社區有不同程度的爆發，部分是家庭群組，學校及工作場所也有小規模傳播，暫時未發現有地方病例不尋常上升。

他指出，最近一、兩週的病例集中在年輕人群組，過去一週有54%病例介於20至49歲，長者只占18%，與第五波疫情高峰期不同。當局會繼續關注高危場所及人群，包括院舍、餐廳及酒吧等，分析是否涉及Omicron BA.2分支病毒。

另外，香港警方反恐特勤隊累計已有22人染疫。