中國增52例本土感染 浦東機場貨運恢復疫前9成

中國這波COVID-19疫情趨緩，官方今天通報，新增52例本土病例，其中內蒙古21例、北京9例、上海7例。中國國家民航局近日表示，上海浦東機場貨班、貨量均已恢復至疫情前的9成。

中國國家衛生健康委員會官網上午通報，17日零至24時，各地新增11例本土確診，其中內蒙古5例、遼寧4例、北京1例、上海1例；另有41例本土無症狀感染者，包括內蒙古16例、北京8例、上海6例、吉林4例、廣西3例、河北2例、遼寧2例。

官方統計，9至17日，北京累計報告新增366例本土感染、涉及14個區，絕大部分患者涉及酒吧群聚。

至於剛經歷過一波嚴重疫情的上海，陸媒報導，國家民航局日前表示，上海浦東機場貨運保障能力快速恢復，日均貨班保障架次已突破215架次，貨郵保障量達到8770噸，貨班、貨量均已恢復至疫情前的9成。

浦東機場的貨班架次、貨郵保障量於15日分別達到237架次、9834噸，創下了本輪疫情以來的新高。