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中國新增本土病例64例 北京最多

中央社／ 台北17日電

中國官方今天通報新增64例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例（含確診與無症狀感染者），其中仍以首都北京的22例最多。

據中國衛健委上午通報，16日零時至24時，新增確診54例，本土新增確診23例，當中包括北京11例，內蒙古6例，遼寧4例，上海2例，境外移入31例。

新增無症狀感染者共103例，本土41例，當中包括內蒙古13例，北京11例，吉林6例，遼寧5例，上海2例等，境外移入62例。

據澎湃新聞，北京新增22例僅1例與這波疫情的爆點天堂超市酒吧無關，不過這1例也是來自天堂超市酒吧的所在地朝陽區。

朝陽區常住人口345萬，是北京人口最多的行政區，也是這波疫情的重災區，當地多個小區不僅實施封控，甚至執行足不出戶的禁足令，以遏止疫情蔓延。

截至16日24時，中國現有確診病例951例（其中重症病例10例），累計病亡5226例，累計報告確診病例22萬5172例。尚在醫學觀察的密切接觸者12萬353人；尚在醫學觀察的無症狀感染者1652例（境外移入464例）。

至於在港澳方面，香港特別行政區累計確診33萬4215例（出院6萬3056例，病亡9392例），澳門特別行政區83例（出院83例）。

香港昨天新增1179例而且是連續兩天破千例。官方解釋，因社交距離放寬，確診自然會增加，這是預期之內。

香港明報5月15日曾報導，港大醫學院長梁卓偉5月14日曾在醫學論壇藉由數學模型，推算6月初香港可能爆發第6波疫情，並於7月上旬達到高峰，但他也多次表示希望推算錯誤。

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