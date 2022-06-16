北京新增13例 官方：酒吧群聚疫情已趨緩

北京疫情近期因為一間酒吧群聚感染再度升溫後，官方通報今天新增COVID-19本土感染者13例，沒有社會面病例，並稱經過8天的艱苦鏖戰，酒吧群聚疫情已經趨向緩和。

據北京青年報官方微博，北京市政府16日下午召開疫情防控新聞發布會，作以上通報。

北京市政府新聞發言人徐和建表示，6月9日爆發的天堂超市酒吧聚集性疫情，點多面廣、來勢兇猛。經過8天的艱苦鏖戰及全市人民的齊心奮戰，以快制快的果斷措施效果顯現，天堂超市酒吧關聯疫情趨向緩和，但依然存在出現社會面隱匿病例的可能性，首都疫情防控仍處於關鍵階段。

北京市疾控中心副主任劉曉峰通報，6月16日截至下午3時，新增本土感染者13例，均為隔離觀察人員。

他指出，北京市累計報告351例感染者，均涉及天堂超市酒吧聚集性疫情。其中，酒吧到訪人員235例，酒吧工作人員7例，到訪人員的續發關聯人員109例。疫情涉及14個區和經開區，其中，酒吧所在的朝陽區占188例。

劉曉峰表示，當前北京新增病例數有所下降，今天無新增社會面病例，前期疫情防控措施效果初步顯現，但疫情防控仍處於關鍵階段，切不可麻痹大意、鬆勁懈怠。

為篩出感染者，朝陽區持續進行大規模核酸檢測。

朝陽區副區長孟銳表示，朝陽區15日共採樣405萬8524人，結果全部為陰性。16日至18日，朝陽區還要繼續展開3天的區域核酸篩查。