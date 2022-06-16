快訊

昨晚才關心縱火案現場 新竹市長林智堅快篩陽性確診

又誤判方向？美國Fed最新政策聲明 可能一開頭就錯了

北京新增13例 官方：酒吧群聚疫情已趨緩

中央社／ 台北16日電

北京疫情近期因為一間酒吧群聚感染再度升溫後，官方通報今天新增COVID-19本土感染者13例，沒有社會面病例，並稱經過8天的艱苦鏖戰，酒吧群聚疫情已經趨向緩和。

據北京青年報官方微博，北京市政府16日下午召開疫情防控新聞發布會，作以上通報。

北京市政府新聞發言人徐和建表示，6月9日爆發的天堂超市酒吧聚集性疫情，點多面廣、來勢兇猛。經過8天的艱苦鏖戰及全市人民的齊心奮戰，以快制快的果斷措施效果顯現，天堂超市酒吧關聯疫情趨向緩和，但依然存在出現社會面隱匿病例的可能性，首都疫情防控仍處於關鍵階段。

北京市疾控中心副主任劉曉峰通報，6月16日截至下午3時，新增本土感染者13例，均為隔離觀察人員。

他指出，北京市累計報告351例感染者，均涉及天堂超市酒吧聚集性疫情。其中，酒吧到訪人員235例，酒吧工作人員7例，到訪人員的續發關聯人員109例。疫情涉及14個區和經開區，其中，酒吧所在的朝陽區占188例。

劉曉峰表示，當前北京新增病例數有所下降，今天無新增社會面病例，前期疫情防控措施效果初步顯現，但疫情防控仍處於關鍵階段，切不可麻痹大意、鬆勁懈怠。

為篩出感染者，朝陽區持續進行大規模核酸檢測。

朝陽區副區長孟銳表示，朝陽區15日共採樣405萬8524人，結果全部為陰性。16日至18日，朝陽區還要繼續展開3天的區域核酸篩查。

新冠肺炎 北京

延伸閱讀

酒吧夜未眠 尋找城市裡的老靈魂

北京昨增18例本土感染者 都與天堂超市酒吧有關

發展提升19.3% 京津冀首都圈見效

他從苗栗到嘉義求學 因緣際會愛上調酒闖出一片天

相關新聞

北京昨增18例本土感染者 都與天堂超市酒吧有關

北京15日新增14例本土確診病例和4例無症狀感染者，均與天堂超市酒吧有關。9日至15日15時，北京累計327例感染者，均...

北京防控疫情 鼓勵群眾舉報違規者

北京疫情升溫，為從嚴做好防控，北京市除將展開公共場所防疫大檢查外，今天官員進一步表示要建立「群眾舉報制」，鼓勵市民舉報違...

疫情清零 就業也遭

中國經濟急遽下行，加上中共當局加強整頓企業，疫情清零政策衝擊市場，以及本屆大學畢業生總數首度破千萬，青年面臨「最難就業季」，種種政經難題疊加之際，失業危機空前嚴峻，並將持續惡化。

北京「天堂超市酒吧」爆發本土群聚感染 吊照刑偵

鑑於北京市「天堂超市酒吧」爆發本土群聚感染，被指未照規定執行防疫，北京市官方14日宣布，酒吧及相關負責人除被警方刑事立案...

𠅤姓罕見 沒隨申碼無法認證也不能改名 公共場所實名制難入

35歲的阿明（化名）遭遇的姓氏麻煩不斷加劇，他的姓氏寫作「一點一橫，下面一個思」，𠅤(讀音席)，多數情況下無法輸入，也...

陸新增本土病例119宗 北京天堂酒吧感染持續擴大

中國大陸6月14日新增本土新冠感染119例，54例為確診、65例為無症狀感染。其中，北京天堂酒吧感染傳播鏈持續擴大。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。