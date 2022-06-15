廣東汕頭海灘圍起帶刺鐵絲網防疫 民眾反彈

中國各地針對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的防控措施持續引發民怨和議論，廣東汕頭市北山灣海灘近日圍起帶刺鐵絲網，為了防疫的理由不讓遊人和周邊業主下海。

有網友6日在官方人民網「領導留言板」留言投訴，希望拆除北山灣海灘鐵絲網。據表示，北山灣海灘近日圍起帶刺的鐵絲網，不讓遊人和周邊業主下海。

陸媒澎湃新聞報導，當地民眾對此極為反感，據網友貼圖所見，圍封海灘的旁邊有一小塊游泳場，但地方狹小，每到週末假日就人山人海；另有遊客冒險從帶刺鐵絲網穿過進入被圍封的海灘。

汕頭市達濠街道辦回覆說，基於反走私反偷渡防輸入、防溺水、疫情期間防聚集以及防範其他突發情況等安全問題考量，最大限度防範溺水事故發生以及其他安全事故，該海灘採用鐵絲網安全圍蔽；同時增派人員到現場巡查及設置警示牌，做好宣傳工作。

此前，香港第5波疫情初期，許多人從香港偷渡至中國大陸，引發廣東省多地出現境外移入疫情，當局展開反偷渡行動，並懸紅通緝偷渡者。