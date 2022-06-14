遼寧丹東市民抗議要解封 市長道歉

（德國之聲中文網）近日中國用戶在互聯網上發布的信息顯示，遼寧丹東一些小區居民舉行抗議，要求解除持續多時的防疫封禁。在視頻中，居民打出橫幅，要求"取消核酸 復工復產"，並高喊口號。

社交媒體上還有用戶發帖報道稱，有一些小區的居民推倒圍欄、擋板，走出小區，"自行解封"。

在民眾的不滿日益高漲之時，6月13日，丹東市宣布即日起實施分區分級分類防控、"有序恢復生產生活秩序"。但根據通知，仍全域實施"裡不出、外不進"，"非必要不離丹"。

據中國官媒此前的報道，丹東在5月下旬就宣布開始復工復產。但實施的結果卻是絕大多數居民仍無法自由出行。有網民抱怨稱"發了張通行證，每家一人持證外出，如嫌獨行寂寞，只能約著隔壁老王……且早八晚五，網格圍堵"。

據丹東市政府官網周一（6月14日）發布的一篇新聞稿，市長郝建軍13日主持召開了一場"傾聽社情民意"的座談會。據稱，市長用三個多小時的時間，"認真傾聽基層呼聲，回應群眾關切"。

他表示："前一階段政府工作和基層的服務，確實存在不盡如人意的地方，群眾有怨言我們都理解，借此機會我們要表達歉意。"文稿引述的內容中，市長郝建軍並未對具體的問題和個案做出回應，僅強調希望坦率交流，為民眾的訴求尋找解決方案。

自今年初爆發奧密克戎新冠疫情以來，人口240萬、距離中朝邊境不遠的丹東已經經歷數次封城。盡管確診感染的病例數量不多，丹東卻是中國采取封控措施最嚴格、持續時間最長的城市之一，甚至一度禁止食品快遞送貨。

由於長時間難以完全消除新增感染，做到"清零"，當局采取了一些極端做法，例如要求建議居民不要開窗，以免病毒隨風飄入。此類缺乏科學依據的"防疫"措施，以及檢測、隔離中組織管理的混亂不合理引起民眾的不滿。

據網絡消息以及《健康時報》報道，丹東一棟居民樓裡發現陽性感染者後，整個單元的居民被運送到250公裡以外的沈陽隔離，事後才發現，感染者其實住在隔壁單元，防疫部門"拉錯人"。

（綜合報道）

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