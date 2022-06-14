核酸檢測大考 上海北京加強「盲樣檢測」頻率

中國以「動態清零」的方式應對疫情，核酸檢測量激增。為確保核酸檢測的品質，上海與北京先後宣布加強「盲樣檢測」的頻率，根據陸媒報導，已有實驗室因「盲樣檢測」不合格而停止執業。

據第一財經報導，「盲樣檢測」是指臨檢中心將待測樣本隨機打亂順序後發送至各核酸檢測實驗室，實驗室按照日常臨床樣本檢測後上報結果，由臨檢中心進行統計評價。

報導指出，從今年5月開始，上海市臨床檢驗中心開展的盲樣調查頻率由原來的每月1次增加到每週1次，覆蓋所有COVID-19核酸檢測實驗室，包含公立醫療機構、社會辦醫療機構、醫學檢驗實驗室等。

根據上海臨檢中心報告監測結果顯示，上海開展核酸檢測實驗室從3月18日疫情初期的29個，逐漸擴展到5月16日的98個，但不合格實驗室數未明顯增多。

北京則在本月9日宣布，將每月對核酸檢測公司進行一次「盲樣檢測」，不合格者要停止核酸檢測工作，整改合格後才允許繼續營業。官方稱，這是加強常態化質控管理。

不過，元碼基因創始人、CEO田埂指出，盲樣中的陽性樣本，有強陽性與弱陽性，「如果是非常弱的陽性樣本，而該弱陽性樣本的製作和投放的過程是否存在降解風險？如果是這個過程降解了，沒有檢測到病毒就不能直接說是實驗室的檢測技術出現了問題。」

田埂指出，盲樣本身只是核酸片段，與自然狀態病毒也不同，也存在代表性不足的風險。據他了解，北京已有實驗室因為盲樣檢測不合格被停止執業，其中不乏有業界口碑不錯、檢測經驗豐富的第三方檢測實驗室。

病毒學專家常榮山也指出，核酸檢測操作複雜、人為因素影響很大，盲樣法監控只能在高感染率地區試驗，如果陽性率在10萬分之一以下，效果不大。

中國國家衛健委醫政醫管局監察專員郭燕紅9日曾表示，要進一步加強對核酸檢測實驗室的相關質評和質控工作，而向每個實驗室發放盲樣，也就是標準化檢測樣本，來對實驗室進行考核考試，檢驗檢測結果的準確性。