快訊

志願填社區高中靠繁星上頂大最好？網揭血淚勸：選明星高中

染疫吃Paxlovid現副作用 吳淑珍「像風中殘燭」今入院治療

北京酒吧聚集性疫情升溫 內蒙古疫情現拐點

中央社／ 台北14日電

中國官方今天通報新增COVID-19本土病例127例（含確診與無症狀感染）。北京疫情持續增溫，以酒吧夜生活聞名的三里屯如今靜悄悄；內蒙古疫情轉好，以染疫數來看，疫情出現了拐點。

中國國家衛生健康委員會官網上午公布，13日零時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例95例。當中，本土病例60例，以北京42例最多，接著是內蒙古15例、上海3例；境外移入則有35例。

當天通報無症狀感染者135例，其中境外移入68例，本土病例67例。單日新增本土無症狀感染者以北京32例最多，上海有14例、內蒙古9例。

北京昨天新增74例染疫，全與朝陽區三里屯的天堂超市酒吧相關，涉及酒吧的疫情染疫人數已破200例。原本熱鬧的三里屯，因應疫情關係，74家酒吧全部暫停營業，700多家餐廳暫停內用，三里屯靜了下來。

北京疾控中心表示，涉天堂超市酒吧聚集性疫情處於發展階段，呈現點多面廣的特點，疫情仍存在傳播擴散風險。中國國務院副總理孫春蘭昨天前往爆發感染的天堂超市酒吧等地視察，強調要堅持「動態清零」總方針，盡快控制疫情，為中共20大勝利召開營造良好氛圍。

上海新增染疫17例，社會面發現1例染疫者，據財新網統計，上海這波疫情累計感染62萬7030例。上海官方昨天也召開防疫工作小組會議，強調要堅持「動態清零」，把降新增和防反彈各項任務執行得更徹底。

內蒙古疫情趨緩，從感染報告數量來看，疫情出現了拐點，昨天新增染疫數量為24例。疫情集中在二連浩特市，當地判斷，疫情防控轉入攻堅掃尾階段。

截至13日24時，現有確診病例919例（其中重症病例14例），累計死亡病例5226例，累計報告確診病例22萬4977例。尚在醫學觀察的密切接觸者11萬5758人；尚在醫學觀察的無症狀感染者2162例（境外移入444例）。

港澳部分，香港特別行政區通報確診病例累計33萬3652例（出院6萬2896例，死亡9390例），澳門特別行政區83例（出院83例）。

新冠肺炎

延伸閱讀

孫春蘭考察北京防疫 仍強調「動態清零」

北京酒吧疫情持續 海淀278家遊藝場所停業

唐山女子舉報黑道 竟被警方吃案要求刪除檢舉視訊

中國大陸1193萬人報名高考創新高 有高校盼允學生延畢助降失業率

相關新聞

天堂酒吧確診者搭網約車趴趴走 北京2人被立案調查

北京朝陽區天堂酒吧染疫人數持續增加。北京市公安局副局長潘緒宏14日表示，北京市有兩人曾去過天堂超市酒吧，在被通知居家隔離...

發生聚集性疫情 上海對蘇寧易購五角場店立案查處

「上海楊浦」微信公眾號14日發布，蘇寧易購五角場店近期發生聚集性疫情，進行封控管理並開展流調和篩查等工作後，發現該店存在...

禁過度封控 中國國務院警示河北、安徽、陝西3省

中國防疫封控政策對企業帶來打擊，中國國務院總理李克強發出罕見警告，也罕見召開高達十萬幹部參加的「全國穩住經濟大盤電視電話...

天堂酒吧疫情延燒 北京數百萬人強檢 「鐵籬笆」再現

24小時營業的天堂超市酒吧被曝是北京新一波新冠疫情引爆點，當局13日下令朝陽區350萬居民展開連三天核酸，1萬名密接者居...

造成數百人染疫 北京天堂超市酒吧被立案調查

大陸十三日新增127宗本土病例，北京佔74宗，創近三周新高，均與北京朝陽區酒吧群組有關。北京檢查全市娛樂場所，不合格一律...

港確診恐升至上千 專家：風險可控 不必收緊措施

香港確診個案再有反彈，衛生部門稱有關數據預期之内，更估計個案會上升至4位數字以上。專家稱即使香港本地個案升到上千例，亦不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。