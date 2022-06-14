北京酒吧聚集性疫情升溫 內蒙古疫情現拐點

中國官方今天通報新增COVID-19本土病例127例（含確診與無症狀感染）。北京疫情持續增溫，以酒吧夜生活聞名的三里屯如今靜悄悄；內蒙古疫情轉好，以染疫數來看，疫情出現了拐點。

中國國家衛生健康委員會官網上午公布，13日零時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例95例。當中，本土病例60例，以北京42例最多，接著是內蒙古15例、上海3例；境外移入則有35例。

當天通報無症狀感染者135例，其中境外移入68例，本土病例67例。單日新增本土無症狀感染者以北京32例最多，上海有14例、內蒙古9例。

北京昨天新增74例染疫，全與朝陽區三里屯的天堂超市酒吧相關，涉及酒吧的疫情染疫人數已破200例。原本熱鬧的三里屯，因應疫情關係，74家酒吧全部暫停營業，700多家餐廳暫停內用，三里屯靜了下來。

北京疾控中心表示，涉天堂超市酒吧聚集性疫情處於發展階段，呈現點多面廣的特點，疫情仍存在傳播擴散風險。中國國務院副總理孫春蘭昨天前往爆發感染的天堂超市酒吧等地視察，強調要堅持「動態清零」總方針，盡快控制疫情，為中共20大勝利召開營造良好氛圍。

上海新增染疫17例，社會面發現1例染疫者，據財新網統計，上海這波疫情累計感染62萬7030例。上海官方昨天也召開防疫工作小組會議，強調要堅持「動態清零」，把降新增和防反彈各項任務執行得更徹底。

內蒙古疫情趨緩，從感染報告數量來看，疫情出現了拐點，昨天新增染疫數量為24例。疫情集中在二連浩特市，當地判斷，疫情防控轉入攻堅掃尾階段。

截至13日24時，現有確診病例919例（其中重症病例14例），累計死亡病例5226例，累計報告確診病例22萬4977例。尚在醫學觀察的密切接觸者11萬5758人；尚在醫學觀察的無症狀感染者2162例（境外移入444例）。

港澳部分，香港特別行政區通報確診病例累計33萬3652例（出院6萬2896例，死亡9390例），澳門特別行政區83例（出院83例）。