快訊

桃園大潭電廠7號機鷹架大面積倒塌 6工人受傷3送醫

瑞典田鼠體內發現新冠狀病毒 與COVID-19同家族

獨／血庫只剩1.5天 台大醫院證實史上最嚴重缺血危機

北京酒吧疫情持續 海淀278家遊藝場所停業

中央社／ 北京13日電
北京市涉及天堂超市酒吧聚集性疫情持續，該酒吧外已經圍上隔離圍欄。中央社
北京市涉及天堂超市酒吧聚集性疫情持續，該酒吧外已經圍上隔離圍欄。中央社

北京市涉及天堂超市酒吧聚集性疫情已累計有228個病例，疫情仍處於蔓延階段。受此影響，海淀區現有歌舞娛樂、網吧、演出、密室逃脫等278家場所已全部暫停營業。

央視新聞app（應用程式）報導，今天的北京市防疫記者會通報，13日凌晨0時至下午3時，新增本土COVID-19病例45例，其中自社會面篩查出1例。

這一波疫情從4月22日至6月13日下午3時，北京市累計報告2059例病例。

導致近日疫情反彈的是6月9日開始、涉及天堂超市酒吧聚集性疫情，至13日下午3時累計報告228例感染者。其中，天堂超市酒吧到訪人員180例，酒吧工作人員4例，到訪人員的續發關聯人員44例。228例感染者涉及14個區和經濟開發區。

針對9日以來涉天堂超市酒吧疫情，海淀區已陸續劃定封控區13個、管控區1個。海淀區現有歌舞娛樂、網吧、演出、遊藝、劇本殺、密室逃脫等場所278家，已全部暫停營業。

會上通報，涉及天堂超市酒吧聚集性疫情處於蔓延階段，續發病例涉及多個公共場所，呈現點多面廣的特點，疫情仍存在傳播擴散風險。

北京市政府發言人徐和建說，當局對酒吧等地下場所開展大排查，對防控措施落實不到位、地下密閉通風不良的場所暫停開放。

新冠肺炎

延伸閱讀

中小學復課叫停 北京家長嘆「同學以後叫網友」

北京天堂酒吧感染再擴大 大陸昨新增143例染疫

大陸疫情現膠著 北京有擴散風險 上海新增8例

北京酒吧疫情擴散 官員指比新發地市場難防控

相關新聞

上海7月起每月檢測10次 每月需自費至少150元新台幣

大陸多個省市宣布核酸檢測常態化，誰來買單、如何買單成為民眾討論焦點。隨着上海逐步恢復生產生活秩序，「常態化核酸檢測」將從...

中小學復課叫停 北京家長嘆「同學以後叫網友」

北京市疫情近日因一處酒吧而再度升溫，全市今起因此暫停體育賽事活動；而除了初三，原定今天返校的中小學生繼續居家線上教學，家...

雖有防疫九不准 中國5個染疫航班仍被熔斷停飛

北京當局近來三令五申甚至頒布「九不准」，務必絕對不能因貫徹清零而損及經濟。儘管如此，中國民航局仍針對5個染疫航班頒布暫停...

香港確診恐升至四位數字 專家稱屬餘波無須收緊措施

香港確診個案再有反彈，衛生部門稱有關數據預期之内，更估計個案會上升至四位數字以上。專家稱即使香港本地個案升到上千例，亦不...

上海為防疫組16個督查組 對服務行業場所開展督查

為了避免重蹈紅玫瑰美容院和蘇寧易購2起聚集性疫情覆轍，上海市應急管理局副局長沈偉忠13日宣布，組建16個督查組，並採「一...

北京酒吧疫情持續 海淀278家遊藝場所停業

北京市涉及天堂超市酒吧聚集性疫情已累計有228個病例，疫情仍處於蔓延階段。受此影響，海淀區現有歌舞娛樂、網吧、演出、密室...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。