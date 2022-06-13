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雖有防疫九不准 中國5個染疫航班仍被熔斷停飛

中央社／ 台北13日電
圖為北京大興國際機場。（新華社）
圖為北京大興國際機場。（新華社）

北京當局近來三令五申甚至頒布「九不准」，務必絕對不能因貫徹清零而損及經濟。儘管如此，中國民航局仍針對5個染疫航班頒布暫停營運的熔斷令，且熔斷的航班量也不得用於其他航線。

中國民航網報導，中國民航局下令熔斷的5個航班，包括5月31日由洛杉磯飛往廈門的廈門航空MF830航班，以及6月3日由寮國首都萬象飛往雲南昆明的東方航空MU2574航班。

由於上述兩個航班機上皆有5個COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的確診病患，因此中國民航局下令，6月20日起上述2個航班暫停營運2班，且熔斷的航班量不得用於其他航線。

至於6月2日從泰國曼谷飛抵昆明的泰國越捷航空VZ3560航班，6月3日從東京飛抵廣州的日本航空JL087航班，各有5個確診病患，6月4日從杜拜飛抵廣州的阿聯酋航空EK362航班，則有6個確診病患。

中國民航局下令，自6月20日起，分別暫停上述3個航班營運2班，熔斷的航班量也都不得用於其他航線。

至於後續的安撫旅客與改退票作業，中國民航局要求各航空公司要負責完善。

矯正中國各單位與各級地方政府防疫過當的亂象，中國國家衛健委疾控局副局長雷正龍5日才宣布，堅決貫徹防疫「九不准」，並堅決防止「簡單化」、「一刀切」和「層層加碼」等現象。

中國媒體澎湃新聞曾就此發表社論指出，中央的要求是「疫情要防住，經濟要穩住，安全要守住」。各地區各部門要在高效上想辦法，在統籌上出實招，既要防止不作為、慢作為，也要防止「亂作為、層層加碼」。

新冠肺炎

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