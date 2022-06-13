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專家：香港確診案在可控範圍

中央社／ 香港13日電

香港的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診案近日有所增加，但有關專家指出，目前確診情況仍在可控範圍，屬於第五波疫情的餘波。

官方香港電台今天在報導中引述香港大學感染及傳染病中心總監何栢良說，近期確診個案有所上升，如果都是Omicron變異株，則只屬於第五波的餘波，不是第六波的爆發。

他估計，大概兩週後，即臨近「七一」回歸週年，每天確診案有可能達到4位數字。

不過，與此同時，接種疫苗的人數也會上升，估計本月底接種3劑疫苗的人口比率達到7成，足以應付第五波疫情的餘波。

因此，他認為當局不需要收緊防疫措施。

本地1月爆發第五波疫情後，3月中達到高峰，當時單日確診一度達到5萬例，其後逐步減少，半個月前單日下降至200至300例左右，但最近幾天又重回500例以上。

第五波疫情導致本地120多萬人感染，逾9000人死亡。

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