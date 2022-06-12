北京酒吧疫情擴散 官員指比新發地市場難防控

北京COVID-19疫情反彈，官方表示，最新的酒吧聚集性疫情已累計166病例，防控難度超過了2年前的新發地批發市場疫情。朝陽區13日起又將展開連續3天的區域核酸檢測。

綜合北京青年報和新華社報導，北京市今天透過防疫記者會通報，11日全天新增本土病例64例；12日凌晨0時至下午3時新增本土病例33例。

北京市疾病預防控制中心副主任劉曉峰說，涉及天堂超市酒吧聚集性疫情累計報告的166例感染者中，酒吧客人145例，酒吧工作人員2例，到訪人員的續發關聯人員19例。166例感染者涉及北京市14個區和經濟開發區。

北京市政府發言人徐和建表示，天堂超市酒吧規模聚集性疫情來勢凶猛，防控難度超越新發地批發市場聚集性疫情，目前仍存在外溢擴散風險。

他說，天堂超市酒吧所在的朝陽區是當前疫情防控的重中之重，各大學嚴格校園防疫管理，各醫療機構加強防院感工作。繼續做好重點人群、重點行業、重點區域核酸檢測。

會上並通報，朝陽區12日至下午3時新增14名病例，新增密接者2457人，全區13日起連續開展3天區域核酸檢測。