大半醫療人力支援常態化核檢 鄭州醫療門診喊卡

中國河南省會鄭州實施COVID-19（2019冠狀病毒疾病）常態化核酸檢測，當地社區衛生服務中心的醫護人員一大半人力都得去支援做核酸檢測，導致醫生暫停門診，患者未能求診。

據中國社交平台微信公眾號「醫學界」消息，鄭州一家社區衛生服務中心的醫生張磊（化名）表示，他已連續多日支援核酸採樣任務，患者都沒見到，他幾乎停掉了門診。

除了張磊之外，鄭州多名社區衛生服務中心的工作人員表示，「社區衛生服務中心承擔了24個核酸採樣亭的任務，一大半人員都被抽調去做採樣，門診幾乎停掉了」、「醫院全員都去核酸採樣亭工作了，就剩下老弱病孕，還有保安」。

張磊的社區衛生服務中心分配到30個核酸採樣亭，每亭派駐至少2名工作人員，每天派出人員將近60至70人。這家社區衛生服務中心不過百餘人，一半以上的人員需投放到檢測亭。

張磊的門診負責處理患者疼痛、康復等問題；然而到了核酸檢測亭，他的工作變成維持秩序、掃碼、採樣、搭建帳篷、貼提示線、布置隔離帶等等。

張磊的其他同事還被分配到其他疫情防控工作，例如高速卡點口、進出口貨物核酸檢測點，定點隔離酒店等服務。這導致社區醫院開始有醫生離職，求職的新科醫生因得知現只能做核酸採樣的工作，打消求職念頭。

除了停診、找不到新科醫生支援外，社區衛生服務中心還出現財務危機。

張磊的領導、中心主任汪建平（化名）表示，按上級要求，核酸檢測點招募人員的薪水發放、社保繳納等費用全部由中心承擔，他的中心最少要招聘80人，80人1個月工資近人民幣30萬（約新台幣132萬元）。這些資金將由社區醫院承擔。

消息並指，與此同時，之前政府承諾的各項補貼遲遲不見下發；此外，維持核酸檢測亭成本也要由中心負責，包含防護物資、垃圾收集、樣本轉運等，這些開支也需要數10萬元。

這些因常態化核酸檢測衍伸出的問題，至今尚未得到解決。根據「鄭州發布」4日通報，5月底以來，鄭州近期僅新增4例無症狀感染者，均為外省返鄭人員，已通過閉環轉運至定點醫院。

中國國家衛健委9日表示，要避免盲目擴大全員核酸檢測的範圍；沒有疫情發生，也沒有輸入風險的地區，查驗核酸不應成為一種常態。