香港疫情回升 新增851例確診

香港疫情有回升跡象，今天新增851例確診，是自4月中以來最高。衞生官員表示，目前重症及死亡病例未明顯增加，疫情回升相信是因社區傳播鏈一直未停，長假期等人流多，增加傳播風險。

綜合港媒報導，香港衛生防護中心傳染病處主任張竹君今天在記者會通報，香港新增COVID-19確診851例，包括491例經核酸檢測確診，及360例快篩呈陽性；境外移入則有74例。

她說，過去2週確診病例由200、300例上升至600至800例，而污水檢測呈陽性數字等其他指標也有輕微上升，但重症及死亡病例未有明顯上升，呼籲未接種第3劑疫苗的市民儘快接種。

張竹君表示，社區傳播鏈未停止，在長假期等人流多，會增加傳播風險。

今天沒新增呈報死亡病例。

香港第五波疫情迄今已導致120.5萬人確診，9177人染疫死亡。