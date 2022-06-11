北京新增61例本土病例 涉及同一家酒吧

北京的COVID-19疫情又有復燃之勢，據官方通報，當地昨天新增61例本土病例，全都涉及同一家酒吧；北京環球影城則宣布取消今天啟動的預售票工作。

中國國家衛生健康委員會官網上午公布，10日零至24時，中國大陸新增138例本土病例（65例本土確診病例及73例本土無症狀感染者），其中北京新增61例（36例本土確診和25例本土無症狀感染），內蒙古新增43例（19例本土確診和24例本土無症狀感染）。

綜合澎湃新聞等陸媒報導，北京昨天新增的本土確診及本土無症狀感染全都涉及位於朝陽區三里屯的天堂超市酒吧。

北京疾控中心昨天則指出，由於酒吧人員密集、到訪人員複雜，而且存在未按規定掃碼、測溫、查驗核酸檢測陰性證明的情況，增大了疫情防控難度，預計陽性人員還會增加。

另外，有鑑於北京的疫情有復燃之勢，據報導，北京環球度假區接到通知，立即全力配合政府部門展開流行病學調查、風險排查，為保障遊客及員工的健康和安全，包括北京環球影城、環球影城大酒店、諾金度假酒店和北京環球城市大道等北京環球度假區將繼續關閉，原計劃於今天啟動的北京環球影城主題公園門票、酒店產品及北京環球影城夏秋漫遊卡預售工作將推遲。