上海高價上門核酸檢測 每次數千元被質疑違規

中國以常態化核酸檢測作為動態清零的重要手段，衍生不少亂象。上海出現高價上門核酸檢測服務，有商家收取每次人民幣1500元（約新台幣6639元）的上門費，被質疑違反相關法規。

上海市1日解封，市民可恢復正常生活，但定期在全市的常態化核酸採樣站接受檢測，成為市民生活的日常。採樣站排隊時間長，檢測機構出報告時間長的問題仍然存在。

上觀新聞今天報導，近日一些電商平台出現「上門核酸檢測」服務，主要由第三方商家或平台銷售相關產品，安排專人上門採樣送檢，可通過「隨申辦」查詢結果，人民幣逾千元收費包括上門費和檢測費，其中上門費占很大比例。

例如在美團平台上的上海針鼎善醫學，聲稱「全市可上門核酸檢測」，其「居家VIP上門核酸檢測」可以6小時內出報告，且可提供「加急」服務。

消費者只需提前1小時預約，上門費人民幣1500元，檢測費單人單管人民幣28元、10人混採每人人民幣10元。上門採樣和檢測均由檢測機構寶藤醫學負責。

另一家商店松鼠快檢，稱下單後可安排「當日加急上門」，而且是由「醫護上門」採樣，單人次人民幣598元，50人約人民幣6000元，100人收取人民幣9000元，由金域醫學化驗樣本。

報導又指，在天貓平台的醫艾康旗艦店提供的上門核酸檢測，3人收費人民幣804元，30人收費人民幣5000元。上門核酸檢測由檢測機構迪安提供，頁面中顯示「衛健委授權檢測單位」、「線上查詢檢測結果」等字樣。

另一家橄欖枝健康旗艦顯示，上門核酸檢測服務11人次人民幣1076元，當中包括人民幣1000元的上門費，再按人次及政府定價收取檢測費。提供上門採樣和檢測的檢測機構是核子華曦。

報導表示，根據市衛健委6日發布的名單，上述的檢測機構均是審核合格的第三方核酸檢測機構。

這種高價上門核酸成為網路熱話，但不少市民質疑是否有錢購買這些服務，便能在檢測中插隊，造成不公平及擠占本該為公眾提供服務的資源。

報導引述一名檢測機構業內人士指出，政府明確要求社會檢測機構要「保本微利、質價相符」、「不得借疫生不義之財」。檢測機構收取高額檢測費或已違反相關法規。一些商家並未列明各項費用，市場監管部門應督促規範。

報導引述聲稱可6小時出報告的寶藤醫學一名工作人員表示，「外採的樣本不可能6個小時出報告的」，指實驗室是一視同仁，按照樣本送來的先後檢測。

核子華曦醫學總經理裴旭表示，上門核酸檢測服務由來已久，如核子華曦及寶藤醫學等幾家大型檢測機構，日均檢測能力在20萬管以上，而上門核酸檢測通常每天不超過1000管。

此前上海市防控辦核酸篩查專班說，常態化核酸檢測結果出得慢，可能與檢測機構超出能力承接樣本、樣本轉運慢等有關。