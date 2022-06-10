中國疫情現復燃跡象 上海北京拉警報、內蒙古外溢

中國官方今天通報，9日新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）151例（含確診與無症狀感染者），其中本土新增73例並浮現疫情復燃跡象，上海與北京難遏止社會面新增，內蒙古則爆發外溢。

據中國衛健委上午通報，9日零時至24時，新增45例確診，境外移入15例，本土30例中，內蒙古15例，北京7例，上海6例。

無症狀感染者新增106例，境外移入63例，本土43例中，內蒙古20例，遼寧7例，吉林7例，上海5例，北京1例。

據美國之音（VOA）9日報導，中國政經中心北京與上海才剛放寬管控措施但疫情浮現似乎又捲土重來而拉警報，北京人口最多的朝陽區所有娛樂場所歇業，上海部分地區則發布禁足令，並再度執行全體核酸普篩。

報導說，中國這兩座最重要城市因近期新增病例銳減，甚至社會面勉強清零而放寬管制措施，但中國政府仍堅持動態清零，浮現疫情復燃的徵兆，當局又再度實施封控與普篩。

報導指出，像是上海閔行區發佈公告，全區居民11日再次核酸檢測，採樣期間執行封閉管理禁止外出。上海其他行政區的多個街道辦事處也發出通知，要求轄區居民自我在家隔離兩天，並同步執行為期12天的核酸檢測。

報導說，徐匯區的紅玫瑰美容院6月1日才恢復營業，3名員工核酸檢測即呈陽性，過去8天共有502人上門光顧這家美容院，分別來自上海16個行政區中的15個。

另據中國媒體「澎湃新聞」報導，上海楊浦區也下令，11日上午展開全員核酸篩檢，採樣期間實施封控。

另據中國財新網9日報導，北京連續5天社會面無新增病例破功。9日發現3個社會面染疫病例，分別是西城、豐台、懷柔區各1例，朝陽區、昌平區則新增5人初步篩檢呈陽性反應，8人均與朝陽區三里屯的酒吧有關。

美國之音報導說，居民人數超過300萬的朝陽區9日發佈緊急通知，當天下午起全區歌舞娛樂場所和網吧歇業，並通令曾來過轄區內4家酒吧的民眾披露身分，實施自我隔離。

此外，當局已確認近期內蒙古爆發的疫情因變異株Omicron所導致，據中國媒體「健康時報」9日報導，最近6天下來，重災區二連浩特市累計感染224例，而且當地疫情已外溢至通遼市與呼和浩特市。

另據衛健委通報，截至9日24時，中國現有確診病例795例（其中重症病例27例），累計死亡病例5226例，累計報告確診病例22萬4580例。

尚在醫學觀察的密切接觸者10萬6051人；尚在醫學觀察的無症狀感染者3058例（境外移入487例）。

港澳部分，香港特別行政區累計確診33萬3117例（死亡9390例），澳門特別行政區83例（出院83例）。