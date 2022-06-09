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陸疫情升溫 上海部分區域11日起再核酸檢測

中央社／ 台北9日電
中國官方今天通報，新增COVID-19本土病例164例（含確診與無症狀感染），其中以內蒙古的130例最多。路透
中國官方今天通報，新增COVID-19本土病例164例（含確診與無症狀感染），其中以內蒙古的130例最多。路透

中國官方今天通報，新增COVID-19本土病例164例（含確診與無症狀感染），其中以內蒙古的130例最多；在整體疫情較近期升溫的同時，上海部分區域11至12日將再次展開全員核酸檢測。

中國國家衛生健康委員會官網上午公布，8日零時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例70例。當中，本土病例53例，以內蒙古病例有37例最多，接著是遼寧11例，上海4例、北京1例。

當天通報無症狀感染者170例，其中境外移入59例，本土病例111例。單日新增本土無症狀感染者以內蒙古93例最多，上海則有5例，遼寧有3例。

上海昨天新增染疫共9例，均在隔離管控中發現。由於自1日解封以來，在社會面已發現20例感染，官方坦言，疫情反彈風險依然存在。

昨天晚間上海傳言全市將進行「階梯式閉環」與「地毯式篩查」，官方則出聲表示是不實消息，但是許多上海人在網上留言稱，「眾所周知，上海的闢謠等於是實」、「我同事都收到通知了，你說不實」。

今天早上，上海一些地區發布通知這個週末將進行核酸檢測篩查。松江區通告指出，「根據本市常態化疫情防控的工作要求，市民每週需進行至少1次核酸檢測」，該區將於11日、12日進行核酸全員篩查；閔行區也發布通知，告訴居民11日上午開展全員核酸篩查，採樣時段實行封閉管理。

北京新增1例染疫，是無症狀感染者轉為確診的病例，當地政府昨天稱，北京既往傳播鏈已得到有效阻斷。不過北京仍要嚴格執行公共場所測溫掃碼，查驗72小時內核酸證明等措施。

現今疫情嚴峻的內蒙古昨天新增染疫達130例，病例集中在錫林郭勒盟與赤峰市。根據健康時報報導，內蒙古這波從2日發生的疫情已累計240例感染；當地官方昨天通報，經檢測，確認這次內蒙古疫情屬於Omicron病毒株。

內蒙古爆發疫情時值端午假期間，健康時報報導，內蒙古人員流動地點以陝西、遼寧、河北等省份為主。這表示需要再進一步觀察疫情是否會外溢到這些區域。

截至8日24時，現有確診病例906例（其中重症病例33例），累計死亡病例5226例，累計報告確診病例22萬4535例。尚在醫學觀察的密切接觸者11萬1365人；尚在醫學觀察的無症狀感染者3505例（境外移入460例）。

港澳部分，香港特別行政區累計確診33萬2967例（病亡9389例），澳門特別行政區83例（出院82例）。

新冠肺炎 疫情 上海

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