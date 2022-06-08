中國疫情防控不准一刀切 多省放寬人員流動

中國經濟形勢嚴峻，國務院聯防聯控機制近來多次強調疫情防控不准「一刀切」。浙江今天公布調整放寬對上海來浙人員的健康管理措施，其他多地也已陸續放寬防疫要求。

根據官方帳號「浙江發布」，浙江省8日發布「關於科學精準調整上海來浙返浙人員健康管理措施的通知」，指鑒於上海市疫情形勢逐步向好，為進一步統籌做好疫情防控和經濟社會發展，對上海來浙返浙人員依其所居住的鄉鎮（街道）分4類管理，最嚴格為「7天集中隔離醫學觀察＋7天居家健康觀察」，最寬鬆則是「7天日常健康監測」，可外出但有場所的限制。

中國疫情「動態清零」政策下，各地封控不斷，人流、物流受阻。國家衛健委疾控局副局長雷正龍5日提出「九不准」，強調各地要更加高效統籌疫情防控和經濟社會發展，進一步提高防控措施的精準性。不准隨意將限制出行範圍由中、高風險擴大到其他區域，不准對來自低風險地區人員採取強制勸返、隔離等限制措施。

封面新聞報導，5月中旬以來，國務院聯防聯控機制新聞發布會已連續4場強調「不搞簡單化、一刀切」。5月30日以來，隨著全國每日新增感染COVID-19人數已多日在100例以下，多地對人員流動的防疫要求也做出動態調整。

江西2日印發通知，要求低風險地區和無本土疫情的縣（市、區）之間人員可自由流動，不再查驗核酸陰性證明，不得實行隔離管控。此外，安徽、江西、江蘇、廣東等省的多個城市也放寬了出行防疫要求。

為暢通物流，浙江、江蘇對低風險地區客、貨車輛和人員已全面取消防疫通行限制，高速公路出口不再查驗48小時核酸檢測證明，予以快速放行。安徽省也在5月27日發布通知，對來自低風險地區貨運車輛，不查驗48小時核酸檢測證明。