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香港確診數微升 新增558例

中央社／ 香港8日電

香港今天新增558例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診案，稍多於昨天的489例。

衛生官員在記者會上公布，新增的確診案中，有63例為境外移入。此外，本地學校師生呈報的確診案有94例，包括61名學生及33名教職員。

過去一天本地沒有新增死亡個案。

本地1月爆發第五波疫情，3月中疫情到了高峰，當時每天確診人數一度超過5萬例，其後個案逐漸回落，過去半個月在200至300例左右，最近3天回升至500例。

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