香港確診數微升 新增558例
香港今天新增558例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診案，稍多於昨天的489例。
衛生官員在記者會上公布，新增的確診案中，有63例為境外移入。此外，本地學校師生呈報的確診案有94例，包括61名學生及33名教職員。
過去一天本地沒有新增死亡個案。
本地1月爆發第五波疫情，3月中疫情到了高峰，當時每天確診人數一度超過5萬例，其後個案逐漸回落，過去半個月在200至300例左右，最近3天回升至500例。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言