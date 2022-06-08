中國大陸單日本土病例續破百 6成5集中內蒙古

中國官方今天通報，新增COVID-19本土病例124例（含確診與無症狀感染）。上海連日出現社會面感染者，疫情不得鬆懈，北京疫情邁入掃尾階段，將轉向拚經濟；內蒙古疫情持續升溫。

中國國家衛生健康委員會官網上午公布，7日零時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例67例。當中，本土病例44例，以內蒙古病例有35例最多，接著是北京與上海各有4例；境外移入則有23例。

當天通報無症狀感染者149例，其中境外移入69例，本土病例80例。單日新增本土無症狀感染者以內蒙古達46例最多，上海有11例，北京有4例。

上海昨天新增病例共15例，有4例為社會面發現。近期上海接連出現社會面疫情，上海市衛生健康委副主任趙丹丹日前指出，隨著復工復產的加快推進，人員流動逐步加大，疫情形勢仍然嚴峻複雜，疫情反彈風險依然存在。現階段還是要提高警惕。

北京新增8例病例，涉及豐台區、海淀區與昌平區，這波疫情以來累計1831例感染者。北京疫情逐步轉好，在邁向疫情掃尾階段之際，當地政府發布「北京市統籌疫情防控和穩定經濟增長的實施方案」，共有45條舉措，顯示北京要全力拚經濟。

現今疫情最嚴重處在內蒙古，昨天新增病例達81例，當中內蒙古赤峰市發現6例確診。赤峰市是內蒙人口最多的地級市，為防止疫情蔓延，赤峰市發布通告，要求中心城區所有機關、企事業單位人員居家辦公，展開為期3日的核酸檢測。

赤峰市當地的文娛場所暫停營業；公交車、出租車、網約車停運；居民居家生活期間，規定每戶每2天指派1名成員採買物資；學校均展開線上教學。

截至7日24時，中國現有確診病例981例（其中重症病例39例），累計死亡病例5226例，累計報告確診病例22萬4465例。尚在醫學觀察的密切接觸者11萬4793人；尚在醫學觀察的無症狀感染者4025例（境外移入475例）。

港澳部分，香港特別行政區累計通報確診病例33萬2883例（出院6萬2575例，死亡9389例），澳門特別行政區83例（出院82例）。