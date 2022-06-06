香港新增543例確診COVID-19 略有反彈

香港今天新增543例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診案，連續2天的單日確診案超過500例。但過去一天，香港沒有新增死亡個案。

香港衛生官員在記者會上公布，新增的確診病例中，有204例來自147所學校。

香港1月爆發第5波疫情，3月中疫情到達高峰，當時每天確診人數一度超過5萬例。其後確診人數逐漸回落，過去半個月在200至300例左右，最近2天回升至500例。