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中國續守動態清零 北京餐廳允許內用

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圖／德國之聲
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（德國之聲中文網）北京市衛健委週一（6月6日）公佈的數據顯示，北京6月5日新增5例本土確診病例。而隨著當地疫情逐漸穩步，從6日起，北京逐漸放寬COVID-19的防疫限制，恢復正常上班，也允許餐廳室內用餐。

路透社指出，北京和上海在經歷了兩個月的嚴厲封鎖及奧密克戎（Omicron）病毒引發的疫情後，最近已經慢慢恢復正常。中國官媒指出，除豐台區和昌平區部分地區外，北京的食堂服務於週一（6日）恢復。從5月初以來，北京的餐廳和酒吧只能外賣，不能內用。

根據相關規定，北京居家辦公地區調整為正常上班，中學、小學、幼稚園分期分批返校。另外，快遞員也能進入社區。不過進入公共場所及乘坐公共交通工具，仍需要出示核酸陰性證明，但時限要求由48小時調整為72小時。

另外，6月6日起，北京市公園和國家植物園的限流比例，從過去的50%調整至75%，入園須查驗72小時內核酸陰性證明。

北京市政府新聞發言人徐和建週日（5日）向媒體表示，當前，北京市除個別區外，其他各區連續7日以上無社會面病例，疫情防控取得階段性成果，向好態勢持續鞏固。

然而，在堅持動態清零的規定下，北京官方指出，有個別小區（村）未嚴格落實防控措施。徐和建指出，有部分小區（村）未嚴格落實測溫掃碼、查證、查驗核酸陰性證明等措施，有的則存在居民或值守人員未規範佩戴口罩、聚集聊天等現象。

目前北京當局將防疫清零重點放在豐台、昌平兩區。因為這兩區仍有零星確診個案，北京市政府表示，「兩區連續7日無社會面病例後，轉入常態化防控階段，同步調整社會面防控措施」。

「特別激動，饞死了」

為了防疫，北京自今年「五一」連續假期開起，就要求餐飲禁止內用。過了一個多月後恢復內用，讓許多當地民眾搶在第一時間進入餐廳用餐。

中國《新京報》報導稱，有一名在北京餐廳前面排隊的顧客表示，自己家住三裡屯，知道6日恢復餐飲堂食後，就抱著「試一試」的想法來簋街看看。

該顧客說：「沒想到胡大真的開了，特別激動，饞死了，必須吃起來。」「小龍蝦、牛蛙必須都點上！」另一名5日22時就在餐廳門口排隊等待恢復堂食的金先生則說：「掩蓋不住我內心的激動」。

也有餐廳業者向《新京報》表示，5日中午就接到許多消費者諮詢電話，因此決定在6日0時開啟夜宵。該飯館總店店長陳峰表示，從5日晚9時開始，大概預約了30多桌。

（《新京報》、路透社、中央社等）

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