快訊

為照顧父母提早退休 前消防員酒駕遭逮…卻在警車上暴斃亡

香港第5波疫情反彈 單日增加515例確診病例

中央社／ 台北5日電

香港官方今天通報，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例單日增加515例，其中42例為境外移入個案。新增4名病患逝世，第5波疫情累計9173人離世。

香港衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君、醫院管理局總行政經理關慧敏今天下午在疫情記者會上，作上述表示。

綜合星島日報、香港01、香港電台等港媒報導，香港疫情有反彈跡象，單日增加515例確診病例，其中42例為境外移入個案。境外移入個案中有2例是在第12天驗出陽性，分別來自台灣和菲律賓；但也不排除是在香港本地感染。

報導指出，放寬酒吧復業後，截至目前為止，共計有4間酒吧爆發群聚感染。

由於疫情持續，香港政府先前宣布，抽樣調查快測平台申報結果，要求部份呈報人士進行核酸覆核測試。官方今天表示，在檢測容量許可情況下，將要求全部呈報人士進行核酸覆核測試。

呼吸道系統專家梁子超認為，第5波疫情大爆發時，當局沒有能力覆檢，現在社區個案下滑，相信當局有能力為每一個呈報個案進行覆檢。他強調，假陽性的主要原因並非市民虛報結果，而是現在社區發病水平低，真陽性出現頻率降低，假陽性比例自然上升。

香港經濟日報4日引述梁子超意見指出，酒吧群聚感染恐已出現2、3代傳播，官方必須盡快追蹤；預料疫情將維持低水平傳播。梁子超形容，這是病毒邁向風土化（地區性常態傳染，如感冒）的必然結果。

新冠肺炎 香港 疫情

延伸閱讀

台東+750新增5死都有慢性病 再增1醫院群聚感染

第6波？ 港中環酒吧群組確診激增 單日76宗

李家超上任要務：派團外訪推廣香港 強化國際金融中心地位

本土+6萬2080 死亡+124 高雄單日新增超越新北

相關新聞

滬男怪姓不能復工不能購物 手機無法認證 生活成死循環

上海解封後不管到哪裡，都須出示核酸報告、健康碼，但一名上海市民卻寸步難行，原因是他的姓氏太罕見，導致手機無法實名認證，核...

市民轉傳「再封一個月」 上海官方急闢謠

6月1日解封後，上海市正推進全面復工復產復商復市，回到正常生活，但近日不少市民在通訊軟體內轉傳一則「6月20日上海再封一...

72小時核酸令 上海人：保值期不如豆腐

本報系聯合報報導，解封前，上海人幾乎天天被喊著去做核酸，心裡千百萬個不願意，還是得做；沒想到解封後，規定持有「72小時核...

第6波？ 港中環酒吧群組確診激增 單日76宗

香港昨日新增446宗確診，包括64宗輸入個案。中環的酒吧群組出現大爆發，四間爆疫酒吧確診個案持續增加，昨日單日新增共76...

大陸核酸採樣考驗彼此 市民扎馬步醫護蹲椅子

大陸各地展開常態性核酸採樣檢測，但一些採樣屋設計極不合理，市民採樣時得半蹲扎馬步，屋內的採樣人員也沒好到哪裡去，有的得扎...

上海巡禮／72小時核酸令 上海人陷焦慮

解封前，上海人幾乎天天被喊著去做核酸，心裡千百萬個不願意，還是得做；沒想到解封後，規定持有「七十二小時核酸證明」才能進出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。