快訊

中南部新冠疫情如北部延燒？ 陳秀熙曝三大指標待觀察

蘇貞昌累了嗎？ 視察接種站口誤：打贏這場防疫「選戰」

香港新增499例確診 3人虛報染疫被捕

中央社／ 香港3日電

香港今天新增499例COVID-19確診病例，其中49例為境外移入。本地近期單日新增確診數突然攀高，官方指有人虛報染疫，已有3人因此被捕。

衛生官員今天在記者會作以上通報，並指過去一天再有兩名確診者死亡，他們分別是79及87歲，有高血壓、心臟病及腎病等。

另據公布，當局近日發現有人虛報染疫，至今有3人因此被捕。

港府6月1日起實施新防疫措施，規定只有接種3劑疫苗的市民才能進入餐廳、戲院等室內文體娛場所，但已接種2劑並曾染疫的人，可豁免接種第3劑疫苗。

當局懷疑有人因此虛報染疫並到官方檢驗中心接受病毒測試，以取得官方證明，方便到餐廳用餐。

新冠肺炎

延伸閱讀

香港新增確診升高 6人疑虛報確診換康復碼 3被逮

確診與媽媽吵架後病歿 蘇一峰：白髮送黑髮來不及和好

妙齡女染疫康復陷憂鬱 醫：長新冠症狀不可不慎

染疫康復長者竟爆肺炎、腦出血危機 醫曝3大關鍵原因

相關新聞

大陸4省對低風險地區人員等 不再查驗核酸陰性證明

大陸最近單日新增本土確診和無症狀感染者數都保持在100例以下，江西、江蘇、安徽、廣東4省最近對低風險地區人員流動的防疫要...

Omicron難防 解封第2天上海就新增7例社區新冠感染

面對Omicron病毒，疫情「清零」面臨考驗，上海解封第2天就再度出現社會面新增感染。上海市衛健委今早通報，6月2日，上...

香港新增確診升高 6人疑虛報確診換康復碼 3被逮

香港昨天新增489例COVID-19確診病例，稍低於前天的505例。但連續兩天都超過400例，是近期新高，衞生防護中心至...

上海小區遭封控惹不滿 街道辦領導：你是我的臣民

上海市近月爆發Omicron疫情，當局實施嚴苛封控措施，民眾苦不堪言。雖然當局近日宣布「解封」，但在1日「解封之夜」，上...

春哥侃陸／上海六一解封各種奇景 連改革思想都萌芽？

6月1日中國大陸過兒童節，上海人這天喜迎上海「二次解放」。在被封門禁足兩個月後，上海解封出現許多特別景象，其中有最流行的金句、最流行的場景，還有一官一民兩封最流行的信...

上海常態化核酸採樣 亂象頻傳

上海進入全面恢復正常生產生活秩序階段，並開展常態化核酸採樣，但卻出現諸多亂象，有人排隊三小時還無法檢測，有的檢測點亂加碼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。