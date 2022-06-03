香港新增499例確診 3人虛報染疫被捕
香港今天新增499例COVID-19確診病例，其中49例為境外移入。本地近期單日新增確診數突然攀高，官方指有人虛報染疫，已有3人因此被捕。
衛生官員今天在記者會作以上通報，並指過去一天再有兩名確診者死亡，他們分別是79及87歲，有高血壓、心臟病及腎病等。
另據公布，當局近日發現有人虛報染疫，至今有3人因此被捕。
港府6月1日起實施新防疫措施，規定只有接種3劑疫苗的市民才能進入餐廳、戲院等室內文體娛場所，但已接種2劑並曾染疫的人，可豁免接種第3劑疫苗。
當局懷疑有人因此虛報染疫並到官方檢驗中心接受病毒測試，以取得官方證明，方便到餐廳用餐。
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